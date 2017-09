Meksičke vlasti još uvijek prikupljaju informacije o stanju na pacifičkom priobalju, a nakon izuzetno snažnog zemljotresa koji je pogodio zemlju. Zasad, registrovana su tri smrtna slučaja, ali će broj mrtvih vjerovatno rasti.

Meksičke vlasti još uvijek prikupljaju informacije o stanju na pacifičkom priobalju, a nakon izuzetno snažnog zemljotresa koji je pogodio zemlju. Zasad, registrovana su tri smrtna slučaja, ali će broj mrtvih vjerovatno rasti.

pic.twitter.com/MyXYCI05wM #Tsunamis are possible in central America after a magnitude 8.1 #earthquake hit off the southern coast of Mexico — Breaking News (@newnewspage) September 8, 2017

Podsjećamo, podrhtavanje jačine 8 stepeni po Richteru pogodio je zapadnu obalu Meksika, nedaleko od gradova Puerto Arista, Salica Cruz i drugih mjesta u saveznim državama Chiapas i Oaxaca.Za sada nema informacija o pretrpljenoj šteti u priobalnim područjima, ali zemljotres je bio dovoljno jak da ga osjete građani Mexico Cityja. Internetom se šire videi koji prikazuju snagu podrhtavanja na stotine i hiljade kilometara od epicentra.Štaviše, zemljotres su osjetili i građani američke savezne države Texas.Smatra se kako je jutrošnji zemljotres najjači koji je pogodio Meksiko još od 1985. godine. Podrhtavanje je dovoljno snažno da izazove cunami, pa je izdato upozorenje i predviđanje talasa visine do tri metra. Posljednje informacije govore da su do obala države došao prvi val uzburkane vode u visini do 0,7 metra.Nakon prvog zemljotresa koji je registrovan u 6:49 sati po našem vremenu, seizmolozi su registrovali još anjmanje osam naknadnih potresa jačine do 5,7 stepeni po Richteru.