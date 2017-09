Putin: Težak je razgovor sa ljudima koji ne razlikuju Austriju od Australije

Foto: EPA-EFE

Ruski predsjednik Vladimir Putin kritikuje ponašanje američkih diplomata, uz ocjenu da je "teško razgovarati sa ljudima koji ne razlikuju Austriju od Australije".

"Očigledno je da je takav nivo političke kulture određenog dijela američkog establišmenta", smatra Putin i ističe da je "Amerika sjajna zemlja i velika nacija".



Predsjednik Rusije optužio je američki establišment za odsustvo političke kulture, koje se odnosi na situaciju u vezi sa ruskim diplomatskim predstavništvima u SAD.



Na konferenciji za medije nakon samita zemalja-članica BRIKS-a u kineskom Sjamenu, Putin je poručio da Rusija zadržava pravo da donosi odluku o smanjenju diplomatskih misija SAD u Rusiji do punog reciprociteta, ali da, za sada, to neće činiti.



Putin najavljuje da će se Rusija žaliti sudu u vezi sa oduzimanjem prava Moskve da raspolaže svojom imovinom u SAD.



"Za početak ću dati nalog Ministarstvu svanjskih poslova da se obrati sudu, da vidimo kako funkcioniše taj hvaljeni američki pravosudni sistem", rekao je Putin.



On napominje da je američka strana oduzela Rusiji mogućnost da koristi svoju imovinu, što je "jasno kršenje imovinskih prava".



"Kao neko ko je završio Pravni fakultet Univerziteta u Sankt Peterburgu mogu da vam kažem da će svaki pravnik reći: `Pravo vlasništva sastoji se od tri elementa - prava posjedovanja, upotrebe i raspolaganja`", ističe ruski lider.



Putin smatra da će Moskva i Washington uspjeti da nađu kompromis u rješavanju bilateralnih i međunarodnih problema, kako o tome govori predsjednik SAD Donald Tramp, prenosi "Sputnjik".