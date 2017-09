Putin: Tenzije na Korejskom poluotoku su na ivici velikog konflikta

Vladimir Putin (Foto: EPA)

Ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da je pritisak na Sjevernu Koreju da okonča svoj program razvoja nuklearnih projektila nametanjem sankcija "pogrešan i uzaludan" te da su tenzije na Korejskom poluotoku na ivici velikog konflikta.

Putin smatra da prijetnje i provokacije predstavljaju samo dodavanje ulja na vatru.



"Situacija na Korejskom poluotoku, gdje su tenzije nedavno porasle, balansira na ivici konflikta velikih razamjera. Rusija smatra da je politika vršenja pritiska na Pyongyang da zaustavi program nuklearnih projektila pogrešno vođen i uzaludan", izjavio je Putin.



On će naredne sedmice prisustvovati samitu BRICS-a u Kini.



"Problemi u regiji se mogu riješiti samo direktnim dijalogom svih strana kojih se oni tiču bez preduvjeta. Provokacije, pritisak te vojna i uvredljiva retorika su put bez izlaza", dodao je ruski predsjednik.



Rusija i Kina su napravile plan za smirivanje situacije na Korejskom poluotoku, koji je dizajniran da promoviše postepeno smanjivanje tenzija i stvaranje mehanizma za dugotrajni mir i sigurnost.



Rusko-kineska inicijativa "dvostrukog zamrzavanja", koju su ruski i kineski ministri vanjskih poslova predstavili 4. jula, stvorena je kako bi prekinula lansiranje projektila i nuklearne testove Pyongyanga, ali i velike vojne vježbe Washingtona i Seoula.



Prošlog mjeseca je UN-ovo Vijeće sigurnosti jednoglasno donijelo odluku za nametanje oštrijih sankcija Pyongyangu, zabranu izvoza uglja, željeza morske hrane i druge robe. Potez je uslijedio kao odgovor na lansiranja sjevernokorejskih projektila u julu, za koje Južna Koreja i SAD tvrde da se radi o interkontinentalnim balističkim projektilima. Moskva je to odbacila te je saopćeno da se radi o testiranju raketa srednjeg dometa.



Kina je u potpunosti zabranila uvoz ugla, željeza, morske hrane i druge robe iz Sjeverne Koreje, a zabrana je stupila na snagu 15. augusta. Time je Pyongyang izgubio ključne prihode od izvoza.



Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je u petak rekao da nezamislive sankcije protiv Sjeverne Koreje ne daju rezultate.



"Sve moguće sankcije čiji je cilj spriječiti Sjevernu Koreju da razvija porjektile i nuklearni program koji je zabranilo UN-ovo Vijeće sigurnosti, sve čak i nezamislive sankcije koje imaju i veoma malo veze sa Sjevernokoreancima, već su nametnute. Tu su i unilateralne sankcije, koje mi smatramo nelegalnim", kazao je Lavrov.



Moskva s ciljem smanjenja tenzija pokušava uspostaviti komunikaciju između šest strana.



"Tražimo nastavak razgovora. Znamo da Amerikanci razgovaraju s predstavnicima Pyongyanga putem polutajnih, poluzvaničnih, poluakademskih kanala, Moskva će biti zadovoljna ako se postigne dogovor i ako se sve strane smire, sjednu i počnu razgovarati. Imamo zajednički cilj, a to je denuklerizacija Korejskog poluotoka, tako da Sjeverna i Južna Koreja, kao i SAD i Rusija, nemaju nuklearno oružje", završio je Lavrov.