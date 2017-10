Sjevernokorejski ministar: SAD su već zapalile fitilj rata, nuklearno oružje je naše pravo

Ri Yong-ho (Foto: AFP)

Sjevernokorejski ministar vanjskih poslova je izjavio da Pyongyang neće odustati od svog nuklearnog programa pod bilo kakvim uvjetima te je dodao da su SAD "već zapalile fitilj rata".

Američki predsjednik Donald Trump, koji je razmjenjivao lične uvrede sa sjevernokorejskim liderom Kimom Jong-unom i u nekoliko navrata prijetio vojnom akcijom, bio je na meti sjevernokorejskog ministra vanjskih poslova Rija Yong-hoa, koji je izjavio da je Trump zapalio fitilj rata te da je nuklearni arsenal garancija mira i sigurnosti u regiji, kao i da predstavlja pravo sjevernokorejskog naroda da postoji i da se razvija.



Ministar tvrdi i da su sankcije koje je Vijeće sigurnosti UN-a nametnulo Sjevernoj Koreji također rezultat Washingtonovog neprijateljstva prema Sjevernoj Koreji, a dodao je i da SAD pokušavaju na svoju stranu privući još zemalja kako bi sankcije bile još teže.



"SAD ovih dana provode politiku sankcija protiv dviju zemalja, Sjeverne Koreje i Rusije, a istovremeno pokušavaju nagovoriti Rusiju da se pridruži kampanji sankcija protiv nas s ciljem stvaranja razdora između naših zemalja", izjavio je Yong-ho.



Rusija je u nekoliko navrata upozorila da će vršenje pritiska sankcijama na Sjevernu Koreju da prekine svoj program nuklearnih projektila samo dovesti do većih sukoba, posebno u vrijeme rata riječima, u kojem Washington i Pyongyang prijete da će se međusobno uništiti.



"Podizanje vojne histerije u takvim uvjetima je besmisleno, to je slijepa ulica. Ovakvi potezi bi mogli dovesti do globalne, planetarne katastrofe i gubitka ljudskih života. Osim mirnog dijaloga, ne postoji drugi način za prorjeđivanje nuklearnog programa. Oni će jesti travu, ali nuklearni program neće prekinuti dok god se ne budu osjećali sigurnim", izjavio je u septembru ruski predsjednik Vladimir Putin.



Sjeverna Koreja ima sličan stav, a ministar poručuje da je jedini uvjet za razgovore između Pyongyanga i Washingtona taj da SAD prekinu neprijateljsku politiku i nuklearne prijetnje.



Međutim, dok državni sekretar Rex Tillerson pokušava održavati kontakte sa Sjevernom Korejom, Trump tvrdi da je to samo gubljenje vremena i novca te da će samo jedna stvar dati rezultat, vjerovatno misleći na vojnu akciju.



Južna Koreja je također povećala svoju vojnu aktivnost te je obavila vojne vježbe sa SAD-om i regionalnim saveznicima. Seoul je zaprijetio Pyonyangu preventivnim napadom nekoliko puta.



U utorak su dva južnokorejska borbena aviona F-15K zajedno s američkim B-1B supersoničnim bombarderima simulirala ispaljivanje projektila.



Moskva i Peking predlažu takozvano "dvostruko zamrzavanje", što predstavlja prekid testiranja oružja u Sjevernoj Koreji u zamjenu za to da Južna Koreja odustane od vojnih vježbi sa SAD-om. Washington je to odbio.