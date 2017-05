U napadu na koncertu Ariane Grande u Manchesteru poginulo je 22, a ranjeno 59 ljudi. Veliki broj osoba, među kojima su i maloljetne osobe, je nestalo, a članovi porodica koriste društvene mreže kako bi dobili bilo kakve informacije. Očevici kažu da je napad izgledao kao horor film.

U napadu na koncertu Ariane Grande u Manchesteru poginulo je 22, a ranjeno 59 ljudi. Veliki broj osoba, među kojima su i maloljetne osobe, je nestalo, a članovi porodica koriste društvene mreže kako bi dobili bilo kakve informacije. Očevici kažu da je napad izgledao kao horor film.

We have still not found OLIVIA CAMPBELL. If you see her please contact me ASAP. pic.twitter.com/8LboKg0B2n — Aleshia Anne (@Hello_Leesha) May 23, 2017

Canadians are shocked by the news of the horrific attack in Manchester tonight. Please keep the victims & their families in your thoughts. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 23, 2017

Pained by the attack in Manchester. We strongly condemn it. Our thoughts are with the families of the deceased & prayers with the injured. — Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2017

Charlotte Campbell neumorno pokušava pronaći svoju 15-godišnju kćerku Oliviju."Javila mi se s koncerta kako bi se zahvalila što sam joj dozvolila da ide. Rekla mi je da se odlično zabavlja. Bila je u društvu prijatelja Adama kojeg su našli u bolnici, ali Olivia još nije pronađena. Zovem sve redom, moj muž je traži na ulicama, nepoznati ljudi su se uključili u potragu zahvaljujući društvenim mrežama", rekla je Charlotte.Svjedoci kažu da nisu odmah shvatili da se desila eksplozija i da su mislili da je riječ o nekom tehničkom problemu."Kad su ljudi iz stražnjeg dijela arene vrišteći počeli trčati prema prednjem dijelu shvatili smo da se desilo nešto ozbiljno", kazala je Joanne Johnson.Jedan očevidac je kazao da je eksplozija zvučala kao pucanje velikog balona."Čulo se vrištanje, a onda je nastala tišina. Tada se cijela arena podijelila i ljudi su počeli trčati jedini preko drugih kako bi došli do najbližeg izlaza. Bile su to scene kao iz horor filmova", kazao je očevidac.Solidarnost i saučešće su izrazile brojne zemlje i dužnosnici. Kanadski premijer Justin Trudeau na Twitteru je napisao da su Kanađani šokirani vijestima o napadu i da su njihove misli sa žrtvama i njihovim porodicama.Napad je osudio i indijski premijer Narendra Modi napisavši da su Indijci pogođeni i da mole za povrijeđene.Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je reako da je terorizam još jednom pokušao usaditi strah tamo gdje bi trebala biti radost."Danas tugujemo s vama, a sutra ćemo se rame uz rame boriti protiv onih koji žele uništiti naš način života. Ovi kukavički napadi će ojačati našu predanost zajedničkom radu kako bismo porazili počinioce ovih podlih djela", poručio je Juncker.