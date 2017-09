Pjongjang optužio Trumpa za objavu rata i najavio obaranje američkih bombardera

Foto: EPA-EFE

Ministar vanjskih poslova Sjeverne Koreje Ri Jong Ho rekao je da je američki predsjednik Donald Trump objavio rat Sjevernoj Koreji i da Pjongjang zadržava pravo da preduzme kontramjere.

"Cijeli svijet treba da upamti da su SAD prve objavile rat našoj zemlji", rekao je Ri Jong Ho novinarima u New Yorku.



On je dodao da s obzirom da su SAD objavile rat, Pjongjang zadržava pravo da preduzme kontramjere, uključujući obaranje američkih strateških bombardera, čak i ako nisu u vazdušnom prostoru Sjeverne Koreje.



"To se i odnosi i na letjelice koje nisu u našem vazdušnom prostoru", rekao je Ho.