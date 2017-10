Oluja Nate je sada uragan, kreće se ka centru Meksičkog zaljeva

Foto: EPA-EFE

Tropska oluja Nate je ojačala u uragan u subotu ujutro, te se kreće ka centru Meksičkog zaljeva nakon što je Centralnu Ameriku natopila kišom koja je krivac za najmanje 21 smrtni slučaj.

Tropska oluja Nate je ojačala u uragan u subotu ujutro, te se kreće ka centru Meksičkog zaljeva nakon što je Centralnu Ameriku natopila kišom koja je krivac za najmanje 21 smrtni slučaj.

Meteorolozi smatraju da će tokom vikenda doći do američke obale Meksičkog zaljeva, izvještava AP.



Vlasti saveznih država Louisiana i Mississippi su proglasile vanredno stanje, a u Louisiani je naređena evakuacija određenih obalnih područja i ostrva uoči očekivanog dolaska uragana u subotu naveče ili u nedjelju ujutro.



Počele su i evakuacije nekih naftnih platformi u Zaljevu.



Zvaničnici Mississippija su kazali da će otvoriti 11 evakuacijskih centara u područjima udaljenim od obale, te su pripremljeni autobusi za one koji ne mogu voziti.



Iz američkog Nacionalnog centra za uragane su upozorili da bi Nate mogao podići nivo mora za jedan do dva metra od Morgan Cityja u Louisiani do granice između Alabame i Floride.



Nate je već izazvao smrtonosne poplave u velikom dijelu Centralne Amerike.



Ovaj centar je u svoje posljednje upozorenje na uragane dodao New Orleans i Lake Pontchartrain.



Nate nosi vjetrove jačine oko 130 kilometara na sat i vjerovatno će ojačati iznad Meksičkog zaljeva, te će do američke obale Zaljeva u blizini New Orleansa doći u subotu naveče, rečeno je iz ovog centra.