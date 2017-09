Na ribarskom brodu u Crnom moru pronađeno 87 migranata

Foto: EPA

Rumunska policija je u Crnom moru blizu rumunske obale presrela ribarski brod s 87 migranata, što je treći incident tog tipa od sredine augusta, navela je granična policija.

Brod je primijećen na udaljenosti od 14 morskih milja od rumunske obale i nije odgovarao na upozorenja policije koja je poslala dva plovila da ga isprate do luke Midia, rekao je isti izvor. Na brodu se nalazilo 48 muškaraca, 16 žena i 23 djece. Još traje određivanje državljanstava, rekla je jedna glasnogovornica Obalne straže Constate, prenosi AFP.



Dva broda koja su prevozila 69 i 68 ilegalnih migranata iz Sirije i Iraka već se zaustavljena u Crnom moru 13. i 21. augusta. Rumunija, koja nije u šengenskom prostoru, do sada je bila većinom pošteđena migrantske krize. Bukurešt strahuje da bi Crno more moglo postati alternativna putanja za ilegalne migrante koji pokušaju stići do Evrope, dok ima sve više prepreka u Sredozemnom moru, među kojima je i zabrana nevladinim organizacijama da patroliraju uz obale Libije kako bi spasili migrante, prenosi Hina.