Mohamed Bzeek iz Los Angelesa brine o najteže oboljeloj djeci, neka mu umiru i na rukama

Mohamed Bzeek

Mohamed Bzeek iz Los Angelesa više od dva desetljeća vodi brigu o najbolesnijoj djeci u sistemu hraniteljstva u Los Angelesu. S obzirom na to da se brine samo o najbolesnijoj, odnosno onoj djeci koja boluju od smrtonosnih bolesti, do sada je sahranio njih desetero, a neka su mu umrla na rukama.

Ovaj posvećeni musliman sada provodi duge dane i besane noći kako bi se brinuo o nepokretnoj šestogodišnjoj djevojčici koji ima rijetku deformaciju mozga. Ona je slijepa i gluha, ima svakodnevne napade, a ruke i noge su joj paralizirane.



Bzeek, koji je mnogo pobožan i živi u gradu Azusa u Californiji, djevojčici samo želi dati do znanja da nije sama u životu.



"Znam da ne čuje, ne vidi, ali uvijek razgovaram s njom, Uvijek je držim, igram se s njom. Kada je dodirnem, shvatim da ima dušu, ljudsko je biće", rekao je on.



"U gradu u kojem živi, 35.000 djece nalazi se na Odjelu za djecu i porodične usluge, a blizu 600 djece u svakom trenutku mora biti pod medicinskim nadzorom u posebnom odjelu, koji služi za one s najtežim simptomima", kazala je uposlednica medicinskog centra Rosella Yousef.



Postoji velika potreba za određenim hraniteljima koji bi se trebali brinuti za takvu djecu. U Los Angelesu postoji samo jedna takva osoba, a to je Bzeek. Koordinatorica u centru Melissa Testerman kaže kako se uvijek mogu obratiti Bzeeku te da je on jedina osoba koja će, ukoliko je to potrebno, preuzeti neko dijete.



Ekipa Los Angeles Timesa boravila je kod Bzeeka, a kako opisuju, djevojčica ih je dočekala sjedeći okružena jastucima u uglu dnevnog boravka. Novinari opisuju da djevojčica ima dugu, smeđu kosu zavezanu u rep i savršene obrve iznad sivkastih očiju.



Zbog zakona, devojka nije identificirana niti fotografirana. Ali, specijalnim sudskim nalogom novinarima L.A. Timesa je omogućeno da provedu određeno vrijeme u Bzeekovoj kući i razgovaraju s ljudima koji su uključeni u slučaj djevojčice, kojoj je Bzeek očuh.



Pedijatrica Suzanne Roberts iz Dječije bolnice u Los Angelesu novinarima je kazala da je njena glava premala za njeno tijelo te da je rođena s encefalocelom, rijetkom malformacijom u jednom dijelu njenog mozga. Neurohirurzi su uklonili moždano tkivo koje je virilo iz njene lobanje ubrzo nakon rođenja, ali mnogi dijelovi njenog mozga ostali su nerazvijeni.



Novinar Mohameda Bzeeka opisuju kao 62-godišnjaka, krupnog čovjeka s dugom, tamnom bradom i tihim glasom. Najstariji od desetero djece, u Los Angeles je došao iz Libije kao student 1978. godine.



Godinama kasnije, preko zajedničkog prijatelja, upoznao je ženu po imenu Dawn, koji će poslije postati njegova supruga. Ona je postala hraniteljica ranih '80-ih godina, prije nego je upoznala Bzeeka. Njeni deda i baka su bili hranitelji, a ona je, inspirirana njima, na to nagovorila i Bzeeka. Prije nego ga je upoznala, otvorila je svoj dom kao sklonište za hraniteljsku djecu kojima je bila potrebna neposredna pomoć ili koji su bili smješteni u zaštitnom pritvoru.



Mohamed Bzeek prvi put je osjetio smrt usvojenog djeteta 1991. godine. Djevojčica je bila dijete farmerke koja je bila trudna kada je udahnula otrovne pesticide koji se raspršuju po usjevima. Djevojčica je rođena s poremećajem kičme, a umrla je 4. jula 1991. godine, dok joj je Bzeeks pripremao večeru.



"I danas me mnogo boli kada se sjetim da je umrla", kazao je Bzeek ​​gledajući u fotografiju djevojčice u bijeloj haljini.