May obećala olakšati građanima EU ostanak u Britaniji nakon Brexita

Foto: EPA

Britanska premijerka Theresa May obećala je u četvrtak da će smanjiti troškove građanima EU koji žele da ostanu u Britaniji nakon Brexita, dok se pripremala da se obrati čelnicima EU.

Britanska premijerka Theresa May obećala je u četvrtak da će smanjiti troškove građanima EU koji žele da ostanu u Britaniji nakon Brexita, dok se pripremala da se obrati čelnicima EU.

U otvorenom pismu postavljenom na Facebooku, May je poručila građanima EU u Britaniji da je njihov status "prvi prioritet" i da je vlada "nadohvat sporazuma" s pregovaračima EU o njihovim pravima.



"Ne mogu biti jasnija. Građani EU koji sada zakonito borave u Ujedinjenom Kraljevstvu, bit će u stanju da ostanu. Građani EU koji su proveli svoje živote u Ujedinjenom Kraljevstvu dali su ogroman doprinos našoj zemlji i ja želim da oni i njihove porodice ostanu", napisala je ona.



Aktivistička grupa Tri miliona odgovorila je, međutim, u saopćenju: "Građani EU ne slažu se da smo nadohvat ruke garantiranju da će njihova prava ostati nepromjenjena nakon Brexita".



"Jedva da smo na početnoj liniji", izjavio je Nicolas Hatton, suosnivač grupe Tri miliona, koja se bori za prava građana EU koji borave u Britaniji.



Pregovori su u toku u vezi sa tim kakva će prava građani EU koji ostanu u Britaniji imati kada je riječ spajanju porodica i socijalnim beneficijma.



Zvaničnici EU također insistiraju da se zaštita njihovih prava osigura pred Evropskim sudom pravde, što je crvena linija za vladu premijerke May.



May je izjavila da pokušava osigurati da građani EU "koji su uplaćivali u britanski sistem mogu imati koristi od onoga što su plaćali".



Britanska premijerka obratit će se šefovima država članica EU na pregovorima tokom radnog ručka u Bruxellesu u četvrtak, na kome se očekuje da će ih ohrabriti da "pokrenu razgovore o budućem trgovinskom sporazumu", saopćio je njen ured iz Downing Streeta, prenosi AFP.