Lopovi u Parizu kroz katakombe provalili u podrum kuće i ukrali vino vrijedno 250.000 eura

Pariške katakombe (Foto: Christophe Fouin)

Lopovi u Francuskoj ukrali su vino u vrijednosti od 250.000 eura nakon što su kroz PariSke katakombe provalili u podrum privatne kuće, prenijeli su sigurnosni zvaničnici ove zemlje.

Prema izvještaju policije, lopovi su iz podruma odnijeli više od 300 boca skupocjenog vina. Nakon toga su bježali kroz tunele, 20 metara ispod glavnog grada Francuske, koji je dug blizu 250 kilometara. Pljačka u podrumu kuće desila se u blizini Luksemburških vrtova u noći s ponedjeljka na utorak.



Detektivi su kazali kako su kradljivci morali biti dobro organizirani i pripremljeni za pljačku s obzirom na to da su bušili zidove katakombe kako bi došli do podruma kuće. Inače, tlo ispod podruma je uglavnom bilo od krečnjaka.



"Vjerujemo kako su oni ranije posjećivali ovaj podrum jer nisu mogli slučajno probušiti zidove do podruma", rekao je glasnogovornik francuske policije.



Pariske katakombe nisu limitirane za posjete tokom noći, a preko dana se mogu obilaziti uz pratnju vodiča. Vlasti su već odavno u katakombama identificirale tajne ulaze do nekih stambenih zgrada kroz nekadašnje rupe za kanalizaciju, zbog čega su upozoravale na moguće održavanje tajnih sastanaka ili korištenje prostora za snimanje filmova.