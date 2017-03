Lideri EU kritikovali Tursku zbog pokušaja održavanja mitinga u evropskim zemljama

Foto: EPA

Nekoliko lidera zemalja Evropske unije (EU) kritikovali su Tursku zbog sve većeg spora i pokušaja turske vlade da održi mitinge u evropskim zemljama, prenosi BBC.

Predsjednik Recep Tayyip Erdogan optužio je Njemačku i Holandiju za nacizam nakon što su zvaničnici u tim zemljama blokirali miting.



Premijer Holandije Mark Rutte nazvao je Erdoganove komentare neprihvatljivim, dok je njemački ministar vanjskih poslova rekao da se nada da će se Turska vratiti svojim osjećajima.



Danski lideri su odložili planirani sastanak s Erdoganom. Premijer ove zemlje Lars Lokke Rasmussen je rekao da je zabrinut što su demokratski principi pod velikim pritiskom u Turskoj. On je dodao da je odgođen sastanak.



Skupovi imaju cilj podstaći veliki broj Turaka koji žive u Evropi da glasaju na referendumu za proširenje ovlasti predsjednika. Međutim, planirani skupovi u Njemačkoj, Austriji i Holandiji su blokirani nakon što su zvaničnici kazali da će to narušiti siguronost u zemljama i da bi mitinzi mogli potpiriti tenzije.



Skup u Francuskoj ipak je krenuo nakon što su lokalni zvaničnici saopćili kako ne predstavlja prijetnju.



Veze između turskih i holandskih lidera su postale posebno napete tokom vikenda nakon što je turskim ministrima zabranjeno prisustvovanje mitingu u Roterdamu, a ministrica za porodična pitanja Turske je otpraćena do njemačke granice.



"Ja sam rekao da sam mislio kako je nacizam gotov, ali sam se prevario. Nacizam je živ na zapadu", rekao je Erdogan.