Juncker: Vjetar se vratio u jedra Evrope, smanjile se egzistencijalne prijetnje

"Vjetar se vratio u jedra Evrope", rekao je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u svom godišnjem govoru o situaciji u uniji.

Juncker je Evropskom parlamentu kazao da je otvorena mogućnost za izgradnju snažnije, jedinstvenije unije, ali ona "neće ostati otvorena zauvijek", javlja BBC.



On je istakao da se evropska ekonomija oporavlja, te je pozvao zemlje članice da prigrle reforme i zasnuju nove trgovinske sporazume. Juncker je također naveo da su se smanjile nedavne egzistencijalne prijetnje Evropskoj uniji koje su predstavljali Brexit, migranstska kriza i rast populizma.



Kako izvještava AP, Juncker je kazao da je nezaposlenost na najnižem nivou u posljednjih devet godina.



"Iskoristimo ovaj trenutak što je moguće bolje, uhvatimo vjetar u našim jedrima", rekao je.



Govoreći o odluci Velike Britanije da napusti EU 29. marta 2019. godine, Juncker je rekao da "ćemo uvijek žaliti zbog toga, a mislim da ćete i vi to zažaliti uskoro". Juncker je obećao da ovaj blok neće primati nove članove u skorije vrijeme, te je zadao udarac nadama Turske da će se uskoro pridružiti tom klubu.



"Turska se udaljava od Evropske unije munjevitom brzinom", izjavio je, kritizirajući turskog predsjednika i njegovu vladu zbog hapšenja novinara i nazivanja čelnika EU "fašistima i nacistima".



Stav Ankare, kazao je Juncker, "eliminira mogućnost članstva Turske u EU u skorijoj budućnosti".



Predsjednik Evropske komisije je pozvao na održavanje sastanka u Rumuniji dan nakon što Britanija napusti EU, kako bi se razgovaralo o putu EU naprijed kao bloka od 27 članica.



Juncker je obećao da će EU "krenuti naprijed kada je Britanija napusti", dodavši da "Brexit nije sve. To nije budućnost Evrope".



Odgovarajući na udare na EU zbog politika na osnovu kojih se percipira da taj blok zadržava migrante u opasnim i otrcanim pritvornim centrima u Libiji, on je kazao da "Evropa ima kolektivnu odgovornost" da poboljša uslove tamo.



Rekao je poslanicima da EU mora blisko sarađivati s UN-ovom agencijom za izbjeglice kako bi se osiguralo da se ta "skandalozna situacija" okonča. Iako je pohvalio napore koji su drastično smanjili priliv migranata, dodao je da Evropa mora ostati utočište za one koji bježe od progona.



Također je najavio da će predložiti stvaranje pan-evropske agencije za cyber sigurnost, s obzirom da širom svijeta raste broj hakerskih napada.