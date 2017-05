Još od malih nogu sin Osame bin Ladena Hamza je pripreman da bude novi lider terorističke organizacije Al Qaida. FBI je objavio pisma koja je Hamza pisao u svojoj 22. godini, a u kojima poručuje Amerikancima "Dolazimo i osjetit ćete".

Foto: AFP

Pretpostavka kako Hamza danas izgleda (Foto: CBS)

Danas Hamza ima 28 godina i u januaru je stavljen na terorističku listu State Departmenta gdje je okarakterisan kao posebno označen globalni terorista. Ovu "titulu" imao je i njegov otac.Dokumente je objavio bivši agent FBI-a Ali Soufan nakon što je s njih skinuta oznaka "povjerljivo". Soufan je rekao kako je Hamza motiviran i priprema se za nasljeđivanje svog oca.Soufan je radio kao istražitelj nakon 9/11. Kazao je kako članovi Al Qaide u Hamzi vide novog lidera još otkako je bio dječak."Američki narode, dolazimo i osjetit ćete to. Osvetit ćemo se za ono što ste uradili mom ocu, Iraku, Afganistanu", stoji u Hamzinom pismu.U drugom pismu koji je posvetio svom ocu kazao je kako će pratiti put džihada i kako smatra da je kovan od čelika.Kao dječak pojavljivao se u propagandnim videima koji su snimani za Al Qaidu, a prije dvije godine snimio je audio poruke u kojima poziva teroriste da napadnu London, Washington i Pariz."On je bio dječak s postera Al Qaide i član te terorističke organizacije. Mnogo im znači. On danas koristi terminologiju i rečenice koje je nekada koristio njegov otac", rekao je Soufan.Osama je ubijen u Pakistanu 2. maja 2011. godine. Napad je izveo SEAL tim Six američke mornarice. Nakon njegove smrti napisano je na stotine pisana upućenih Hamzi u kojima se veliča kao budući lider, a njegova majka ga savjetuje da krene očevim stopama.