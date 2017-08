Osamnaest starijih osoba spašeno je iz doma za njegu starijih i iznemoglih osoba La Vita Bella u Texasu nakon što su fotografije na kojima se vide ove osobe u polupotopljenom stanju podijeljene putem društvenih medija.

Osamnaest starijih osoba spašeno je iz doma za njegu starijih i iznemoglih osoba La Vita Bella u Texasu nakon što su fotografije na kojima se vide ove osobe u polupotopljenom stanju podijeljene putem društvenih medija.

La vita Bella nursing home in Dickinson Texas is almost underwater with nursing home patients pic.twitter.com/oCNkrgoRZY — Timothy J. McIntosh (@DividendsMGR) 27. kolovoza 2017.

Timothy McIntosh je prvi objavio fotografiju na Twitteru, nakon čega je podijeljena još 2.000 puta. Fotografiju mu je poslala punica Trudy Lampson, vlasnica doma."Sve se desilo veoma brzo. Pričala sam sa svojom majkom i rekla mi je kako je u tri sata ujutro primila poziv da su toaleti poplavljeni. Ona i moj očuh su odmah otišli tamo i kad su stigli voda je bila do vrata. U roku od 15 minuta nivo vode je porastao od gležnjeva do struka. Zvali su hitnu pomoć, ali su im rekli da ne mogu doći do njih, tako da su ostali zaglavljeni. Noć prije pričala sam s majkom i sve je bilo uredu, kiša je tek malo padala. Sljedeće jutro sam se opet čula s njom, a umjesto odgovora poslala mi je sliku i rekla kako im niko ne pristiže u pomoć. Zato smo fotografiju postavili na Twitter kako bismo privukli pažnju, ne bi li im neko pomogao", rekla je Kim McIntosh, kćerka vlasnice kuće.Svi koji su se nalazili u domu su spašeni zahvaljujući Nacionalnoj gardi.U uraganu Harvey koji je zadesio Texas tokom vikenda dosad je poginulo pet osoba, a desetine ih je povrijeđeno.