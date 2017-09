Guverner Texasa Greg Abbott rekao je da će račun za obnovu nakon uragana Harvey iznositi oko 180 milijardi dolara.

Guverner Texasa Greg Abbott rekao je da će račun za obnovu nakon uragana Harvey iznositi oko 180 milijardi dolara.

On je rekao da je pričinjena šteta veća nego nakon uragana Katrina, koji je uništio New Orleans 2005. godine.



U međuvremenu, šef vladine agencije za upravljanje vanrednim situacijama Brock Long upozorio je da države pogođene poplavama ne treba da se oslanjaju na Washington da plati račun.



On je rekao da Harvey treba da bude poziv za buđenje za lokalne zvaničnike, prenio je BBC.



Radovi oporavka i obnove pokrenuti su širom Texasa i u susjednoj Luisianii, iako se mnoga područja bore protiv poplavnih voda.



Najmanje 47 ljudi je izgubilo život, dok je oko 43.000 ljudi smješteno u skloništa nakon uragana Harvey.