Danas izbor novog predsjednika Njemačke, favorit je Frank-Walter Steinmeier

Savezna skupština u Berlinu, ustavni organ sastavljen od poslanika Bundestaga, donjeg doma parlamenta i predstavnika pokrajina, Bundesrata, izabrat će u nedjelju novog predsjednika Njemačke.

Kako prenosi Slobodna Evropa, najviše šansi da postane novi predsjednik ima kandidat Socijaldemokratske partije (SDP) i doskorašnji ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier.



S obzirom na to da ima podršku vladajuće koalicije i nemačkih liberala, vjeruje se da je izbor Steinmeiera gotovo siguran.



Predsjednik Njemačke ima ograničenu izvršnu vlast, ali se smatra jakim moralnim autoritetom.



Sadašnjem predsjedniku Joachimu Gaucku (77) istekao je mandat i on je objavio da se zbog svojih godina neće ponovo kandidovati na to mjesto.



Predsjednika bira savezna skupština koja se sastoji do 630 izabranih poslanika i još 630 izaslanika koji se delegiraju iz 16 njemačkih pokrajina.