CIA se raspada, agenti bježe zbog Trumpa

Moral u CIA-i opada zbog rasprava novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa s američkim obavještajnim službama. Neki obavještajni agenti već su potpisali svoje ostavke, prenosi Reuters.

Prema riječima visokog zvaničnika jedne obavještajne agencije, raste broj agenata starijih od 50 godina s najmanje 20 godina iskustva, kao i s najmanje pet godina iskustva u inozemstvu, koji su već potpisali ostavke, ali nisu naveli datum.



"Ovdje vlada velika anksioznost zbog Trumpovog očiglednog omaložavanja našeg posla i opasnosti s kojima se suočavamo", rekao je jedan agent druge obavještajne službe.



Kako su naveli sadašnji i bivši zvaničnici američke vlade, uobičajeno je da ljudi napadaju CIA-u, ali nije uobičajeno da to radi predsjednik.



"Mislim da je to recept za katastrofu", rekao je Daniel Benjamin koji je bio u odjeljenju za borbu protiv terorizma u Bijeloj kući i State Departmentu u vrijeme vladavine demokrata.



Trump je optužio političke protivnike - i demokrate i republikance, da su zajedno sastavili neprovjerene tvrdnje koje ga povezuju s Rusijom i kazao da su taj dokument najvjerovatnije sastavile obavještajne službe, prenosi Reuters.



On je na svom Twitter profilu napisao da su podatke sastavili "ljigavi" politički operativci i iz redova demokrata i iz redova republikanaca, kao i propali špijun, a da je Rusija demantirala da postoji bilo kakav takav dokument.



"Njih su najvjerovatnije sastavile obavještajne agencije, iako su znale da nemaju dokaze i da ih nikada neće imati", napisao je Trump na Twitteru i dodao da će njegovo osoblje u roku od 90 dana objaviti puni izvještaj o hakovanju.



Šef Nacionalne obavještajne službe James Clapper izjavio je u srijedu da materijali koji su o Trumpu objavili mediji nisu potekli od obavještajnih agencija, kao i da one nisu otkrile od koga potiču te informacije.