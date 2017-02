Boris Johnson se odrekao američkog državljanstva

Britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson odrekao se svog američkog državljanstva, navodi se u saopštenju iz američkog Ministarstva finansija.

Foto: EPA

Britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson odrekao se svog američkog državljanstva, navodi se u saopštenju iz američkog Ministarstva finansija.

Johnson, koji je rođen u New Yorku, ranije je najavio da će se odreći američkog državljanstva.



On je imao dvojno državljanstvo i, prema navodima američkih medija, regulisao je porez za 2015. godinu.



Niko iz britanskog Ministarstva vanjskih poslova nije bio dostupan za bilo kakav komentar.



Američko Ministarstvo finansija objavilo je listu onih koji su se odrekli državljanstva SAD ili dugoročnog boravišta do 31. decembra 2016. godine.