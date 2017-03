Bivši urednik turskog lista "Cumhuriyet": Prolazimo kroz posljednju fazu Erdoganove vladavine

Bivši glavni i odgovorni urednik lista "Cumhuriyet" Can Dündar osjetio je na svojoj koži kako je biti na meti turskog pravosuđa, kada je zbog "izdaje" osuđen na šest godina zatvora. U intervjuu za njemački list Welt kazao je da je nastupila posljednja faza Erdoganove vladavine.

Foto: EPA

Prošlosedmično hapšenje novinara Deniza Yucela u Turskoj izazvalo je žestoko negodovanje javnosti i novinara, a hapšenje je osudio i bivši glavni i odgovorni urednik lista "Cumhuriyet" Can Dündar.Dündar je osuđen na skoro šest godina zatvora za "curenje državnih tajni", a nakon što je uložio žalbu, presuda još uvijek nije pravosnažna. Trenutno živi u Njemačkoj, a jedan je od osnivača njemačko-turske internet platforme Özgürüz."Nadao sam se da će Deniz Yucel biti pušten nakon što su reagovali njemački zvaničnici. Ali kada sam vidio za šta ga terete, bilo mi je jasno da će ga zatvoriti. Od turskih zvaničnika nisam ništa drugo očekivao. Meni su isto napravili. Postalo je uobičajeno novinarima pripisivati terorizam", kazao je Dündar.Uhapšeni novinar Deniz Yucel imao je dvojno, njemačko-tursko državljanstvo, a njemački politički zvaničnici i javnost žestoko su osudili njegovo hapšenje, među kojima se istakla i kancelarka Angela Merkel."Trenutno se nalazimo u jednoj diplomatskoj krizi. Nadam se da su svi shvatili kako je u Turskoj raspoloženje prema novinarima i slobodi mišljenja. Njemačka kancelarka Angela Merkel je našla prave riječi za to. Nažalost, malo je zakasnila. Deniz je sada jedan od 150 novinara koji leže u turskim zatvorima", naveo je Dündar.Dodao je da će Recep Tayip Erdogan izgubiti, bar se on tome nada, ukoliko Turska nastavi ići smjerom kojim ide sada."Raspoloženje je loše, ekonomija je u opadanju. Čak je i AKP-ovim pristalicama dosta toga. Mnogi imaju dojam da je Turska na putu ka nekoj vrsti diktature. Nadam se da su ljudi protiv ovakvog razvoja događaja", kazao je novinar Can Dündar za Die Welt.