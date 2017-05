Američki špijuni u Kini sve učestalije nestaju

Foto: Pixabay

Od 2010. do 2012. godine najmanje 20 agenata CIA-e je ubijeno ili zarobljeno u Pekingu, objavio je New York Times. Ovim je nanesena velika šteta američkoj obavještajnoj službi jer su ostali bez informacija koje su skupljali godinama.

Od 2010. do 2012. godine najmanje 20 agenata CIA-e je ubijeno ili zarobljeno u Pekingu, objavio je New York Times. Ovim je nanesena velika šteta američkoj obavještajnoj službi jer su ostali bez informacija koje su skupljali godinama.

Nije jasno da li je CIA hakirana ili je krtica pomogla Kinezima da identifikuje agente. Jedan od informanata upucan je u dvorištu vladine zgrade kao upozorenje drugima.



Američki špijuni počeli su nestajati početkom 2011. godine. CIA i FBI su se udružili kako bi istražili ove slučajeve. Istraga je dovela do jedne osobe, bivšeg operativca CIA-e, ali nije bilo dovoljno dokaza da ga uhapse. On sada živi u drugoj azijskoj zemlji.



Kineski ministar sigurnosti uhapšen je 2012. godine zbog sumnji da špijunira za SAD. On je kazao kako ga je CIA namamila.



U 2015. godini CIA je povukla svoje osoblje iz Ambasade u Pekingu nakon što su hakovani podaci čime je izloženo milione američkih uposlenika. SAD su okrivile Kinu za ovo. Ali nije jasno šta se desilo u periodu 2010-2012.



Nestajanje špijuna oštetilo je mrežu koja je građane godinama.



"Godinama Kina i SAD su zaključane u ovom špijunskom krugu koji se dešava iza scene. Kineska obavještajna služba uspjela se infiltrirati u NSA (Obavještajna agencija SAD-a) na Tajvanu", napisao je novinar New York Timesa.



Prodaja povjerljivih vladinih informacija Kina kažnjava najbrutalnijom kaznom - smrću.