Rama: Nova vlada Albanije će biti manja, promijenit će se i način upravljanja

Edi Rama (Foto: EPA)

Albanski premijer Edi Rama u nedjelju je na sastanku nacionalne skupštine Socijalističke partije kazao da će "nova vlada biti manja, imat će 11 ministarstava i dva državna sekretara", dok je ministar vanjskih poslova Ditmir Bushati na društvenim medijima najavio da će evropske integracije biti predmet novih reformi.

Albanski premijer Edi Rama u nedjelju je na sastanku nacionalne skupštine Socijalističke partije kazao da će "nova vlada biti manja, imat će 11 ministarstava i dva državna sekretara", dok je ministar vanjskih poslova Ditmir Bushati na društvenim medijima najavio da će evropske integracije biti predmet novih reformi.

Po premijerovim riječima, promijenit će se struktura vlasti i način upravljanja, izvještava albanska novinska agencija ATA.



"Vlada će biti manja, ali ona će više sarađivati sa strankom i parlamentarnom grupom. Članovi vlade, stranke i parlamentarne grupe će raditi po zajedničkom kalendaru. Nova vlada će imati 11 ministarstava i dva državna sekretara koji će biti zaduženi za ključne prioritete mandata ove vlade. Pedeset posto članova izvršne vlasti će biti muškarci, a pedeset posto žene", rekao je Rama.



Albanski ministar stranih poslova Ditmir Bushati, koji je ponovno izabran za svoj drugi mandat, u nedjelju je na svojoj Facebook stranici napisao da će "evropske integracije biti glavni predmet novih vladinih reformi".



To je bio odgovor na komentar odlazeće ministrice integracija Klajde Gjoke u vezi s pripajanjem ministarstva integracija.



"Nema mjesta za brigu. Evropske integracije će biti predmet naših reformi. Mi pozdravljamo doprinos opozicije, uključujući i tvoj, Klajda", napisao je Bushati na Twitteru.



Predsjednik opozicione Demokratske partije Lulzim Basha reagirao je odmah nakon što je premijer Edi Rama najavio restrukturiranje vlade.



"Ništa novo, samo veće zlo. Ovo je vlada rastuće korupcije i kriminala. To je vlada komunističke elite koja se vraća na vlast. Trideset godina nakon pada komunizma Albaniju ponovo vode neke od najzloglasnijih komunističkih figura ili njihovi nasljednici počevši od Edija Rame do Gramoza Ruçija, Fatmira Xhafaja, Bushatija i Qatoa i stotina drugih na ključnim pozicijama u vlasti", napisao je čelnik DP-a na Facebooku.



Kako kaže, "ovo je vlada daljnjeg učvršćivanja privatne vladavine Edija Rame i jedne grupe ljudi. Ovo nikada neće moći biti vlast naroda i nikada neće biti u službi naroda bez obzira na javno izražavanja zabrinutosti naroda. To je posao za opoziciju i njena odgovornost je ne dozvoliti da ovaj tajni projekt za ovu zemlju bude dovršen".