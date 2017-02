Ljajić: Revizija tužbe BiH protiv Srbije imat će političke posljedice

Potpredsjednik Vlade Srbije Rasim Lajić izjavio je u ponedjeljak kako će revizija tužbe BiH protiv Srbije za genocid imati političke posljedice.

"Sada se sve očito prebacuje na pravni teren, ali će sasvim sigurno to imati i političke posljedice", rekao je Ljajić novinarima.



Po njegovim riječima, Međunarodni sud pravde do sada nije odobrio nijedan zahtjev za reviziju.



Dodao je kako ne zna koji su argumenti i nove činjenice koje će se predočiti sudu za reviziju, javlja Tanjug.



"Ne znam što se to dogodilo od augusta do danas, tako da mi je teško da komentiram na osnovu kojih će činjenica bh. strana tražiti reviziju postupka", zaključio je Ljajić.