Kriza u Makedoniji: Gruevski nije uspio da formira vladu, traži nove izbore

Mandatar za formiranje makedonske vlade i lider VMRO DPMNE Nikola Gruevski nije postigao koalicijski dogovor s albanskom Demokratskom unijom za integracije (DUI) u predviđenom roku koji je istekao u nedjelju u ponoć.

Mandatar za formiranje makedonske vlade i lider VMRO DPMNE Nikola Gruevski nije postigao koalicijski dogovor s albanskom Demokratskom unijom za integracije (DUI) u predviđenom roku koji je istekao u nedjelju u ponoć.

To je saopćila VMRO DPMNE, ističući kako formiranje vlade treba da bude u funkciji zatvaranja političke krize, a ne njenog produbljivanja te da je "održavanje novih izvora zrelo rješenje za prevazilaženje krize i postavljanje reformskih prioriteta u prvi plan", prenose mediji.



"Svako drugo rješenje samo će da dovede do novih konflikata i problema u ionako podijeljenom društvu i neće biti u funkciji održivosti i ostvarivanja bilo čijih programskih ciljeva", priopćila je stranka Nikole Gruevskog koja je na izborima dobila najviše mandata, no nedovoljno da sama formira vladu.



Koalicija "Za bolju Makedoniju", koju predvodi VMRO DPMNE, dobila je na decembarskim vanrednim parlamentarnim izborima 51 mandat u parlamentu koji ima 120 mjesta.



Gruevski, koji je dobio mandat za sastav vlade 9. januara, pokušao je da formira koaliciju sa starim partnerom, albanskom DUI Alija Ahmetija, s kojom je na vlasti posljednjih osam godina, ali ta stranka nije u predviđenom roku mogla da se odluči hoće li nastaviti koaliciju ili će odabrati neko drugo rešenje.



Glasnogovornik DUI Bujar Osmani izjavio je kako stranka Alija Ahmetija, s kojom VMRO DPME dobiva potreban 61 glas u parlamentu, nije imala dovoljno argumenata i vremena da se opredijeli za jednu od pet mogućih opcija.



Osmani je poručio kako će narednih dana DUI produžiti konsultacije te da su sve opcije otvorene.



Opcije, koje je rukovodstvu stranke predložio Ahmeti su da DUI ide u koaliciju s VMRO DPMNE, zatim započne novu koaliciju sa SDSM Zorana Zaeva, koja je druga po broju osvojenih mandata na izborima, da se formira široka koalicija ili da se ide u opoziciju.