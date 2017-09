Johannes Hahn poručio Srbiji da riješi problem s Kosovom

Foto: EPA-EFE

Evropski povjerenik za proširenje i europsku politiku Johanhes Hahn poručio je u petak u Beogradu da Srbija mora sama naći rješenje za odnose s Kosovom i da Bruxeles ne želi taj problem "na mala vrata" uvesti u EU.

Evropski povjerenik za proširenje i europsku politiku Johanhes Hahn poručio je u petak u Beogradu da Srbija mora sama naći rješenje za odnose s Kosovom i da Bruxeles ne želi taj problem "na mala vrata" uvesti u EU.

Hahn je na predavanju "EU-Srbija: Strateško partnerstvo za budućnost" rekao da je normalizacija odnosa s Prištinom pitanje koje "izravno utječe na daljnji napredak Srbije u procesu pristupanja Europskoj uniji" i pozdravio ideju srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da pokrene institucionalni dijalog o Kosovu.



"Proširenje se temelji isključivo na zaslugama svakog kandidata, vi držite ključeve vrata Unije, ali EU mora vidjeti stalnu, održivu, nepovratnu normalizaciju odnosa s Prištinom prije konačnog pristupa EU", ukazao je europski povjerenik za proširenje i susjedsku politiku na predavanju članovima Nacionalnog konventa o EU i veleposlanicima država članica.



"Ne želimo uvesti to pitanje kroz mala vrata u EU", poručio je Hahn naglasivši kako nije došao u Beograd uvjeravati političke vođe Srbije i Kosova u neophodnosti dijaloga niti im ponuditi "gotovo rješenje".



On je rekao da uzajamno pružanje ruku drugoj strani treba promatrati kao "veliku povijesnu priliku" za pronalaženje trajnog rješenja jer kosovsko pitanje "već previše dugo proganja" i Srbiju i regiju.



"Biti patriot i član EU nije u suprotnosti, to su dvije strane istog novčića. Ali, ako propustite susret s poviješću, drugi će umjesto vas donositi odluke na vašu štetu", upozorio je visoki dužnosnik EU.



On je sugerirao da "pomirenje ne znači negiranje činjenica i odgovornosti za počinjeno", već da bi se izvlačenjem pouka iz povijesti izgradila bolja budućnost", ocijenivši da su za to potrebni "vizija, hrabrost i osjećaj za realnost".



U tom je kontekstu pohvalio poziv srbijanskog šefa države na unutarnji dijalog, ocijenivši kako se time pokazuje "vizija, relizam i snažna posvećenost interesima naroda".



Hahn je podsjetio da je Srbija otvorila 10 od 35 poglavlja, a dva su privremeno zatvorena, ali se nada da će se u najskorijoj budućnosti otvoriti još tri.



"Očekujem da u narednih 12 do 24 mjeseca budu otvorena sva poglavlja, ali je neophodno ispuniti uvjete koji će pojačati zamah", rekao je on, sugerirajući kojim se obvezama u pregovaračkom procesu Beograd ponajprije mora pozabaviti.



"Tempo i brzina pregovora ovise o sposobnosti Srbije da primjenjuje reforme, posebno u oblasti vladavine prava", poručio je Hahn, naglasivši kako je "pitanje vladavine prava glavni prioritet" kojem se Srbija treba posvetiti.



Johannes Hahn danas boravi u službenom posjetu Beogradu, gdje se ranije sastao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, iz čijeg je ureda priopćena poruka da Srbija očekuje potporu svojim rezultatima u pregovaračkom procesu.