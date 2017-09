Ivanić: Sutra s Vučićem staviti tačku na sve probleme

Foto: Arhiv/Klix.ba

Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić rekao je da očekuje da će predstojeća posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića BiH proteći u dobrom ambijentu i da će zvaničnici dvije zemlje sutra u Sarajevu staviti tačku na sve probleme kojih je bilo u prethodnom periodu.

"Ova posjeta je izuzetno značajna. Veoma dugo nismo imali posjetu predsjednika Srbije, posljednji je bio Boris Tadić, i to davno. Ovo bi trebalo da bude početak novih, a vjerujem i puno boljih odnosa. Očekujem i početak razgovora oko granica, pitanja koje stoji već 15 godina. Interes obje zemlje je da na to stavimo tačku", naveo je Ivanić za beogradsku Politiku.



On očekuje da će glavne teme biti iz ekonomije, ali sumnja da će biti riječi o putu Beograd-Sarajevo jer za to pitanje unutar BiH uskoro neće biti saglasnosti.



Kada je riječ o stavu bošnjačkih političara prema Beogradu, Ivanić je rekao da je do sada bilo toliko pruženih ruku iz Beograda, koji je pokazao izuzetno veliku toleranciju na najdirektnije udare, poput napada na Vučića u Srebrenici, ali da se iz Sarajeva čuje veoma mnogo lijepih riječi, dok djela navodno izostaju.



Govoreći o budućoj deklaraciji o očuvanju srpskog identiteta, Ivanić je naveo da ne vidi zašto bi taj dokument bio problem bilo kome, te da se u Sarajevu diže bespotrebna galama o dokumentu koji još niko nije ni vidio.



"Riječ je dokumentu, koji treba da iskaže interese Srbije i Republike Srpske za očuvanje identiteta srpskog naroda u novim okolnostima. Valjda je pravo srpskog naroda da zajednički brine o identitetu, sudbini, kulturi. To je potpuno prirodno za sve narode", istakao je Ivanić.



On navodi da veoma malo preostalih Srba u Federaciji BiH i dalje nisu konstitutivan narod u tom entitetu, ne mogu da dođu do bilo kakvog posla, imaju problem da izučavaju svoju kulturu i srpski jezik.



Komentarišući stav predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Dragana Čovića o trilaterali Srbija - BiH - Hrvatska, Ivanić je naveo da za tu ideju nije bilo političke saglasnosti, ali da smatra da bi to svima bilo korisno.



"Zato se nadam da će sada biti političke volje na svim stranama i da će uspjeti ta ideja", istakao je Ivanić.