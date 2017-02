Vrhunski hoteli na otoku Lošinju u pripremama za sezonu 2017

Grupacija Jadranka je jedno od vodećih turističkih preduzeća u Hrvatskoj, koje već punih 70 godina uspješno posluje u turističkoj i trgovačkoj djelatnosti. Radi se o ostvrskom preduzeću koje raspolaže hotelima, kampovima i trgovinama isključivo na ostvrvima Lošinj i Cres. Kao takvo, ono predstavlja najvećeg poslodavca na ovim destinacijama.Lošinj Hotels&Villas prepoznatljiv je hotelski brend najvećeg preduzeća Grupacije Jadranka, Jadranka hoteli d.o.o., pod kojim djeluje šest hotela i vile koji mogu primiti više od 3.500 gostiju na najatraktivnijim lokacijama ostrva Lošinj. Gostima su tako na raspolaganju isključivo hoteli sa 5* i 4*. U ekskluzivnoj uvali Čikat smješteni su hotel Bellevue 5*, vila Hortensia 5*, Boutique Hotel Alhambra 5*, dok je Vitality Hotel Punta 4* u Velom Lošinju, a Wellness Hotel Aurora 4* i Family Hotel Vespera 4* u Sunčanoj uvali. Pored navedenog, Grupacija Jadranka vodi i 11 á la carte restorana, raspolaže i sa mnoštvom apartmana, četiri kampa na ostrvima unutar preduzeća Jadranka kampovi d.o.o. i Kamp Slatina d.o.o. te brojnim maloprodajnim i veleprodajnim objektima u sklopu Jadranka trgovine d.o.o.U posljednjih sedam godina Grupacija je uložila preko 170 mil EUR u svoje objekte, a namjerava u narednom periodu uložiti barem još toliko. Postala je prepoznatljiva po vrhunskoj i jedinstvenoj usluzi specijaliziranoj za zdrav odmor, a samo ostrvo Lošinj pozicionirano je kao Ostrvo vitalnosti. Samo u posljednjih nekoliko godina, Grupacija Jadranka dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja i nagrada upravo u kategorijama izvrsnosti i inovativnosti.U specijaliziranoj usluzi koju nude u svim svojim objektima ključno je visoko educirano osoblje sa razvijenim znanjima i vještinama u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i trgovini, pa su tako upravo zaposlenici ključ Jadrankinog dugogodišnjeg poslovnog uspjeha!Zaposlenicima se omogućuje rad u inovativnoj i podsticajnoj sredini, sticanje iskustava u struci uz iskusne i stručne mentore i uključivanje u program nagrađivanja. Na edukacije se troše višemilionski iznosi, a predvode ih vodeći interni i vanjski stručnjaci. Edukacije se provode kontinuirano, na godišnjoj osnovi, a nude se i mogućnosti specijaliziranih usavršavanja (batler, concierge, somelijer…). Zaposlenici se odmah po dolasku uključuju u interne edukacije, među ostalim i u već prepoznatu Gastro-akademiju u hotelu Bellevue 5*, koji je od strane portala TripAdvisor upravo proglašen za najbolji hotel u Hrvatskoj u čak dvije od četiri kategorije!Zaposlenicima koji se istaknu svojim angažmanom, koji su ambiciozni i inovativni, nudi se i razvoj karijere u smjeru specijalističkih menadžerskih pozicija, mogućnost nastavka formalnog obrazovanja i trajnog zaposlenja. Ključne vrijednosti koje Grupacija Jadranka podstiče kod svojih zaposlenika su izvrsnost, poštenje, pouzdanost, dosljednost, komunikativnost i timski rad.Najbolja potvrda da Grupacija Jadranka brine i ulaže u svoje zaposlenike je upravo to što je ona, prema istraživanju „Najbolji poslodavac 2015“, proglašena za trećeg najboljeg poslodavca u kategoriji velikih firmi.Za sezonu 2017. Grupacija Jadranka potražuje čak 600 sezonskih radnika i to u segmentima domaćinstva, kuhinje i servisa na radnim mjestima konobara, kuhara/pomoćnog kuhara i spremačica te u segmentu trgovine, proizvodnje i transporta, najviše na radnim mjestima prodavača/pomoćnih prodavača.Pored ugovorene naknade za rad, sezonskim zaposlenicima osigurani su i smještaj i obroci (bez umanjivanja plate). Troškovi sanitarnog pregleda i prevoza također se refundiraju.Zato, ako želite biti dio tima prepoznatljivog po izvrsnosti i ispunjavate uslove za rad u Hrvatskoj, pošaljite nam svoju molbu sa biografijom na e-mail adresu [email protected] ODMAH, a najkasnije do 28. februara 2017. godine.Za dodatne informacije obratite se na niže navedene kontakte:Jadranka d.d. – Kadrovska služba/Odjel za zapošljavanjeDražica 1, 51 550 Mali Lošinj, Republika HrvatskaT: +385 51 661 136; +385 51 661 133E: [email protected] Web: www.jadranka.hr