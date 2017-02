Slogan pobjedničke kampanje "Start Yourself Up" na najbolji način ilustruje stavove bh. studenata o socio-ekonomskim reformama. Svojim porukama studenti su pokazali da imaju viziju, energiju i volju da pomognu svojoj zemlji na putu ka Evropskoj uniji.

Projektom simboličnog naziva ‘EU for You – #E4U’, Ured specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR) je želio animirati studente da govore o socio-ekonomskim reformama, kao i izazovima s kojima se mladi ljudi suočavaju, te da opišu probleme koje moraju prevazići prilikom započinjanja svojih profesionalnih karijera i da daju svoje viđenje kako se ti problem mogu riješiti. Učešćem u projektu, imali su zadatak da, do januara ove godine, osmisle i realizuju javne kampanje u kojima će predstaviti svoje stavove o ovim pitanjima, prvenstveno među svojim kolegama studentima, mladim ljudima u BiH i široj javnosti.



Kada se u novembru prošle godine 56 studenata sa 14 javnih univerziteta u BiH prijavilo za učešće u projektu (EUSR), nisu mogli ni zamisliti koliko će snažno odjeknuti rezultati njihovog truda i rada koje su ostvarili u kratkom vremenskom periodu. Studenti okupljeni u sedam timova su u roku manje od mjesec dana organizovali 25 konferencija i promotivnih događaja, producirali 25 spotova i video klipova, organizovali 80 TV i radio programa, producirali i generirali 145 promotivnih tekstova, postigli 500 600 pregleda video materijala na društvenim mrežama i skoro 200 000 klikova kao i preko 13 000 lajkova, dostigli pola miliona impresija banera na internetu i plasirali 57 promotivnih sadržaja na otvorenom.



"Studenti BiH pokazali su inovativnost i dokazali nam, ne samo Evropskoj uniji nego i ovoj zemlji, svojim kolegama, prijateljima, roditeljima, da imaju ideje, da žele promjenu i da ne žele vidjeti kako stvari tapkaju u mjestu. Shvatili su da ova zemlja treba ići naprijed, mora ići naprijed, a ta promjena može doći samo iznutra. A ta promjena je ova generacija" izjavio je ambasador Lars- Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU u BiH i Specijalni predstavnik EU.



Radeći kao Crveni, Pink, Žuti, Plavi, Narandžasti, Zeleni i Plavi tim, zajedno sa svojim profesorima i mentorima, studenti su u svojim kampanjama iznijeli mnoga rješenja kako da ohrabre mlade ljude da se uključe u promjene koje mogu Bosnu i Hercegovinu vratiti na put ka Evropskoj uniji.



"E4U projekat nam je proširio vidike i pomogao nam da postanemo svjesni trenutnog stanja. Osjetili smo entuzijazam i spremnost da promijenimo situaciju i razmislili smo o realnim načinima na koji to možemo i uraditi", rekli su studenti iz Mostara.



U svojim kreativnim porukama, neki studenti su naglasili važnost volontiranja u društvu u kojem vlada cinično mišljenje da za sve postoji neki skriveni motiv. Neki timovi su predložili praktična rješenja za poboljšanje kurikuluma na univerzitetima tako da studenti mogu steći vještine i znanja koja će ih napraviti konkurentnima na tržištu rada. Drugi timovi su opet, apelovali na mlade da rade na novim vještinama koje bi mogle unaprijediti rad kompanija u kojima počinju raditi ili, u mnogim slučajevima, kompanijama koje sami osnivaju.



Ipak, svih sedam kampanja imali su nešto zajedničko što se moglo vidjeti u medijima ovih dana, a to je naglašena snažna potreba mladih ljudi da se njihov glas čuje u javnosti. Ta potreba artikulisana je kroz opće poruke kampanja, poput "Napravimo Bosnu i Hercegovinu boljom"; "Radimo zajedno", "Donosimo odluke koje će odrediti našu budućnost", itd.



Izvrsnost u izradi kampanja svakog tima prepoznata je od petočlanog žirija i proglašena na Ceremoniji dodjele nagrada, koja je održana 17. februara u Sarajevu.



Nagradu za najbolji slogan "Za druge, zbog sebe" osvojio je Crveni tim (studenti Univerziteta u Zenici, Pravnog fakulteta u Zenici i Akademije umjetnosti u Banjaluci). Sloganom su prezentirali svoj stav o socio-ekonomskim reformama: volontiranje i pomaganje drugima je prioritet.



Ljubičasti tim (Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka Sarajevo i Ekonomski fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici) osvojio je nagradu za najbolji video "Povežite se" koji ilustruje njihovo viđenje reforme obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Za njih su reforma obrazovanja i povezivanje sa tržištem rada najprioritetniji.



Snažni, posvećeni i sveprisutni; intervjuisali su građane, privlačili pažnju publike, poslali su različite poruke. Studenti ekonomskih fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru, okupljeni u Pink tim, poslali su snažnu poruku sa Starog mosta, simbola grada i simbola njihovog novog prijateljstva. Porukom „Preko trnja do zvijezda“ založili su se za kvalitetnije obrazovanje i bolji posao u Bosni i Hercegovini. Pink tim osvojio je nagradu za najbolji Guerilla marketing.

Ekonomski fakultet u Tuzli i Fakultet poslovne ekonomije u Bijeljini (Univerziteti Tuzle i Istočnog Sarajeva) združeni u Narandžasti tim, prezentirali su svoje viđenje socio-ekonomskih reformi: prioritet je smanjenje stope nezaposlenosti i odliva mozgova. Njihov logo koji je ilustrirao slogan „Znanje i pamet pokloni svojoj zemlji“ donio im je nagradu za najbolji dizajn loga.



Dva tima su dobila Specijalna priznanja: Plavi tim koji su sačinjavali studenti ekonomskih fakulteta u Sarajevu i Palama (Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Istočno Sarajevo) za najkreativniji pristup kampanji, i Zeleni tim: studenti Filozofskog fakulteta u Tuzli i Ekonomskog fakulteta u Brčkom (Univerziteta Tuzla i Univerziteta Istočno Sarajevo) za najbolju obradu teme naspram ciljane publike.



Sa sloganom Start Yourself UP! – pobjednici E4U Takmičenja za najbolju javnu kampanju - Žuti tim (studenti ekonomskih fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Univerziteta u Bihaću), plasirali su jaku kampanju kreiranu da ohrabri, motiviše i educira mlade ljude da započnu vlastite biznise. Žuti tim je napravio izuzetne rezultate u nastupima u medijima, u organizaciji evenata u kreativnom segmentu. Kako kažu živjeli su Self up kampanju:



"Shvatili smo da nam je napokon data mogućnost da jasno i glasno kažemo šta mislimo i po prvi put smo bili kreatori vlastite budućnosti. Mi živimo živote mladih ljudi u Bosni i Hercegovini – živote pune poteškoća i prepreka. Najbolje znamo šta nam nedostaje, koje su naše potrebe, želje i snovi. EUSR je prepoznao probleme s kojima se mladi ljudi u BiH suočavaju i dao nam je šansu da ih prevaziđemo tako što nam je pružena prilika da izrazimo svoje ambicije i ideje kroz medijske kampanje", rekli su iz Žutog tima.



Dok pobjednički tim uživa u svojoj nagradi, studijskom putovanju u Brisel, vrijedno je napomenuti da je za studente, projekat E4U predstavljao važan komunikacijski poduhvat. Kreirao je prostor u kojem su oni, mladi budući profesionalci, dobili priliku da govore i prostor u kojem su se uvažila njihova rješenja. Otvorena im je mogućnost da pošalju svoje poruke širom zemlje. Radeći na svojim idejama i plasirajući ih široj bh. publici, mladi su pokazali da imaju viziju, snagu i volju da pomognu Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji.