Životno ugrožena Elmedina Čauš iz Travnika treba pomoć svih nas

Elmedina Čauš iz Travnika ima 29 godina i majka je dječaka od 5 godina i djevojčice od 2 godine. Nakon što je primijetila problem za koje se smatralo da se radi o začepljenju mliječnih sudova, ispostavilo se da se radi o karcinomu dojke.

Zadnjih godinu dana Elmedina je u nesnosnim bolovima. Već mjesecima od bolova ne može da jede, spava niti da se posveti svojoj djeci onako kako bi toželjela. Do sada je primila 18 kemoterapija, a stanje se pogoršava iz dana u dan.Predviđeno je se prebaci za Tursku u srijedu 8.11. gdje je planirano da se urade sve pretrage nakon čega će se znati dalji tok liječenja.Porodica se više od godine dana bori sa ovom opakom bolešću i nikome se nisu obraćali za pomoć, ali više nemaju izbora. Prvobitni troškovi su do 4 hiljade eura, a pored broja 17002 pomoći možete i na naredne načine:Za uplate iz BiH:Intesa Sanpaolo Banka BIH154-180- 20085330-48Za uplate iz inostranstva:Banks name: Intesa Sanpaolo Banka BIHSWIFT CODE:UPBKBA22IBAN: BA39 1541802008533048Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 SarajevoSvrha: Pomoć za ElmedinuPaypal: [email protected] (Direktni linke https://www.paypal.me/Pomozi)Elmedina je iz Travnika, te je možete kontaktirati i putem Vibera na broj ‎064/412-6380.