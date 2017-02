Životna bitka 26-godišnjeg mladića: Nedimu Deliću treba 150.000 KM za novu terapiju

Nedim Delić, mladić iz Goražda o kojem je Klix.ba pisao u decembru prošle godine u vrijeme akcije prikupljanja novca za neophodne lijekove (četiri doze lijeka Doxorubicin 40mg) koji su nabavljeni u Sloveniji po cijeni od 3.500 dolara ponovo je u teškoj situaciji.

Iako se vjerovalo da će oporavak biti uspješan nakon ove terapije, Nedim koji je obolio od karcinoma vezivnog tkiva, te se već pet mjeseci nalazi na liječenju na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog univerziteta u Sarajevu, ponovo treba pomoć sugrađana. Njegova porodica je u bezizlaznoj situaciji jer za samo mjesec dana treba obezbjediti 150.000 KM.



"Mi smo vjerovali da će uspjeti liječenje. Tada je trebalo 3.500 dolara i hvala svima koji su reagovali. Onaj novac koji nam je ostao mi smo uplatili za liječenje drugih sugrađana. Mi smo se nadali da će izaći zdrav iz bolnice ali nalazi su pokazali suprotno, njegovo stanje se drastično pogoršalo i sad je potrebno 150.000 KM. Ja ne znam šta da radim, ja nemam izlaza više", ispričao je kroz suze Nedimov otac Edib.



U BIH oboljeli građani prinuđeni su moliti za pomoć pri liječenju, posebno u ovakvim situacijama. U konkretnom slučaju 150.000KM znači život za 26 godišnjeg mladića a u porodici Delić o ovom iznosu ne mogu ni sanjati.



"Dragi sugrađani, prošlo je pet mjeseci od početka liječenja mog brata Nedima Delića. Na prethodnu terapiju, koju smo kupili uz Vašu pomoć, bio je počeo dobro reagovati. Međutim, došlo je do komplikacija sa trombocitima koji znaju da spadnu na nulu. Svaki ubod igle na Nedimovo tijelo izaziva bol. A karcinom zbog pada trombocita je počeo intenzivno da se širi po njegovom tijelu. Postoje dva rješenja za taj problem. Prvi je kupovina izuzetno skupog lijeka koji se zove IMUNOGLOBULIN s kojim ljekari žele postaknuti Nedimovu koštanu srž, da počne pravilno funkcionisati. Drugo rješenje je transplatacija koštane srži koju u Nedimovom trenutnom stanju nije moguće obaviti. A mog brata trenutno na nogama održavaju silne transfuzije trombocita. Ovom prilikom želim da Vas zamolim ako ste u mogućnosti da nam pomognete i da u što skorije vrijeme sakupimo potreban novac. Unaprijed veliko HVALA i nadam se da ćete imati razumjevanja i ovaj put", napisala je na svom facebook profilu Nedimova sestra Medina.



Broj računa na koji se mogu izvršiti uplate je otvoren kod Ziraat banke u Goraždu na ime Nedim Delić.



NEDIM DELIĆ 1862610331286758 Ziraat banka



Sugrađani koji žele pomoći Nedimu mogu to učiniti i u prodavnici "Kiki" preko puta caffe "M"-a u Goraždu.



Porodica vjeruje u humanost dobrih ljudi uz zahvalnost svima koji su do sada pomogli Nedimovo liječenje.