Zvanični Berlin: BiH će morati mijenjati Ustav i Izborni zakon na putu ka EU

U političkim krugovima i medijima posljednjih mjeseci dosta se spekuliše o tome da je Njemačka pokrenula novu inicijativu uređenja BiH kao građanske države, a da se zvanični Zagreb tome protivi. Ovim povodom kontaktirali smo direktno Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke iz kojeg su nam kazali da Njemačka zagovara transformaciju BiH u demokratsku državu s vladavinom prava.

Na pitanje o tome da li su tačne tvrdnje da je Njemačka definisala novi pristup BiH iz Ministarstva vanjskih poslova Njemačke kazali su nam da oni snažno podržavaju evropsku perspektivu naše zemlje te da će nastaviti aktivno podupirati njen reformski proces.



"Njemačko-britanska inicijativa iz 2014. godine koja je dovela do novog pristupa i Agende za reformu EU, pokazuje našu namjeru da napredujemo u procesu pridruživanja EU. Smatramo da regionalna saradnja igra važnu ulogu, zato smo stvorili Berlinski proces koji ima za cilj jačanje dobrosusjedskih odnosa i time ubrzanje pristupanja EU", kazali su iz Ministarstva vanjskih poslova Njemačke.



Dodaju da je ministar vanjskih poslova Njemačke Sigmar Gabriel (npr. na Aspenskoj konferenciji u Berlinu 31. maja) jasno rekao kako Njemačka smatra da perspektiva Bosne i Hercegovine za EU mora biti stvarna i opipljiva te da se u tu svrhu EU i njene države članice moraju angažovati i to silovito u prevladavanju prepreka i interesa koji usporavaju reforme. Ističu da ova inicijativa, koja se sada naziva "Berlin Plus", ima za cilj povećati pozornost i podršku Zapadnom Balkanu, kako u Njemačkoj, tako i u EU.



Njemačku vladu otvoreno smo pitali i da li je istina da se Njemačka zalaže za uređenje Bosne i Hercegovine kao građanske države, o čemu se mnogo priča u političkim krugovima, kako u BiH, tako i u susjednoj Hrvatskoj.



"Njemačka zagovara transformaciju BiH u savremenu demokratsku državu s vladavinom prava. Napredovanjem pristupanja EU, BiH će morati provesti pravnu stečevinu, odnosno skup zajedničkih standarda i pravila EU koji također sadrže osnovne demokratske standarde. To je preduvjet za ulazak u EU. U nekom trenutku to će zahtijevati ustavne (i izborne) reforme, također provodeći odluke Evropskog suda za ljudska prava. Međutim, za sada, Njemačka smatra da bi se svi napori trebali usredotočiti na provedbu ključnih socioekonomskih reformi i reformi usmjerenih na jačanje vladavine prava", rekli su u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke.



Mediji često spominju verbalne okršaje hrvatskih i njemačkih zvaničnika zbog neslaganja kada je riječ o BiH. Iz Ministarstva vanjskih poslova Njemačke kazali su nam da zemlje članice EU raspravljaju o tome kako najbolje poduprijeti reformsku putanju Bosne i Hercegovine prema članstvu u EU.



"Takve ambiciozne rasprave među državama članicama EU, naravno, ponekad uključuju i različita stajališta o reformskim prioritetima ili redoslijedu. To ne znači da Njemačka favorizira interes jedne grupe nad drugima", kazali su nam.



Ističu da Vlada u Njemačkoj pozdravlja nedavni napredak u procesu izrade Upitnika Komisije Evropske unije.



"Međutim, njemačka vlada vrlo je zabrinuta zbog neprestane političke blokade u vezi s hitno potrebnim reformama. Zato pozivamo sve političare da se vrate u značajne rasprave usmjerene na učinkovito provođenje reformskog programa", rekli su nam iz Ministarstva vanjskih poslova Njemačke.



Ističu da su borba protiv korupcije, jačanje vladavine prava i jačanje infrastrukture ključni prioriteti kada se radi o privlačenju investicija, odnosno ulaganja koja bi građanima Bosne i Hercegovine omogućila veći broj radnih mjesta i pružila im bolje perspektive.



"Žalosno je što su četiri infrastrukturna projekta predložena za Bosnu i Hercegovinu, a koji su usvojeni na samitu 'Berlinskog procesa' u Trstu, na čekanju jer Bosna nije pristupila ugovoru o transportnoj zajednici niti je pronašla politički konsenzus o zakonu o akcizama na gorivo. Povećanje akciza na gorivo važno je za poboljšanje prometne infrastrukture u BiH, uključujući koridor 5C. To će donijeti više beneficija Bosni: jačanje privrede i konkurentnosti zemlje, dovođenje novih investicija, stvaranje novih radnih mjesta, smanjenje vremena putovanja i omogućavanje lokalnim proizvođačima da dobiju svoje proizvode na međunarodna tržišta na vrijeme", zaključili su iz Ministarstva vanjskih poslova Njemačke.