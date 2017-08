Stanari sarajevskog naselja Nukleus 2 mjesecima mole za pomoć policije, a u cilju hapšenja i procesuiranja nepoznate osobe za koju se sumnja da je tokom proteklog perioda iz zgrada otuđila blizu 100 crijeva za gašenje požara.

Stanari sarajevskog naselja Nukleus 2 mjesecima mole za pomoć policije, a u cilju hapšenja i procesuiranja nepoznate osobe za koju se sumnja da je tokom proteklog perioda iz zgrada otuđila blizu 100 crijeva za gašenje požara.

"S obzirom na činjenicu da su prije tri godine kompletnom naselju pokradena crijava i protupožarni aparati, upravitelj zgrada je s predstavnicima stanara pokrenuo inicijativu i izvršena je nabavka protupožarne opreme u vrijednosti većoj od 20.000 KM u cilju zadovoljavanja kompletnih propisa. Naglašavamo da još uvijek radimo na otplati opreme koja je nabavljena", rekli su stanari za Klix.ba.



U posljednjih mjesec dana, jedna nepoznata osoba ili više njih krade protupožarnu opremu, crijeva iz hidrant kutija koje su smještene u boks hodnicima koji su zaključani.



U okviru naselja nalaze se zgrade od 13 spratova, sa ukupno 16 ulaza. Sve zgrade imaju videonadzor i zaključane su 24 sata. Kako nam je objašnjeno, sve krađe se redovnim i zakonskim putem prijavljuju nadležnoj policijskoj upravi Ilidža.



"Policijski službenici izađu na teren, slikaju i sačine zapisnik. Policijska uprava Ilidža vjerovatno smatra da je to neznatan broj i očito ne želi da se bavi navedenim problemom, a kada se dogode požari mi nećemo imati crijeva da ista upotrijebimo. Hidrant mreža u naselju je pod pritiskom i redovno se provjerava, međutim, to nije dovoljno. Ko će biti odgovoran ako dođe do gubitka ljudskih života i uništenja imovine", pitaju se stanari.



Stanari zgrade viđaju spomenutu sumnjivu osobu, javljaju policiji tok njenog kretanja, međutim, osoba se i dalje slobodno šeta.



Posljednji incident desio se u utorak, a stanari su se nakon uočavanja nepoznate osobe dali u potjeru, prilikom čega je muškarac ispustio torbu s ukradenim crijevima.



"Nadležna policijska uprava već mjesec ništa nije poduzela u cilju pronalaska osobe ili više njih te pronalaska ukradene opreme. Ova osoba svakodnevno i dalje krade po naselju, kao i drugim zgradama u neposrednoj blizini. Do sada je iz naselja otuđeno blizu 100 komada crijeva iz hidrant kutija", zaključili su stanari kompleksa Nukleus 2 na Stupu koji žive u strahu za svoju sigurnost.



Ukoliko prepoznajete sumnjivu osobu s videa, molimo vas da kontaktirate policijsku stanicu Ilidža na 033/369-000 ili 122.