GRAS-ov revizor pretukao mladića na Skenderiji

GRAS-ov revizor fizički je nasrnuo na S. M. nastanjenog u Sarajevu nanijevši mu lakše tjelesne povrede, zbog toga što je pomagao turistkinji koju je grupa revizora prethodno izvela iz tramvaja uzevši joj dokumente.

Revizor u plavoj košulji napao mladića (Foto: S. M.)

Pocijepana majica mladića (Foto: S. M.)

Mladić nam je kazao da je bio na tramvajskoj stanici na Skenderiji kada je uočio da su revizori zaustavili turistkinju iz Turske, kojoj su oduzeli dokumente i tražili novac."Prišao sam da vidim mogu li joj pomoći, jer sam vidio da se ne sporazumijeva dobro s revizorima. Ona mi je rekla da je stavila kartu u aparat, ali da ona nije poništena. To se zna desiti", kazao je S. M. za Klix.ba.Potom je, prema njegovim riječima, turistkinja izvedena iz tramvaja nakon čega su joj uzeli kartu i dokumente, tražeći od nje novac."Prvo su odbili da zovu policiju, a potom su ipak nazvali. Pošto se policija nije pojavila ni nakon 10-ak minuta, dali su joj da potpiše neki papir", naveo je S. M. za Klix.ba.Zatražio je od revizora da vidi o kakvom papiru je riječ, kako bi mogao i turistkinju u to uputi, nakon čega su mu oni rekli da nema pravo da se miješa u njihov posao."Zbog toga sam nasavjetovao strankinju da ne potpisuje papir", kazao je S. M., dodavši da su joj nakon toga vratili dokumente.Potom su krenuli pješke prema Domu sindikata, da bi jedan od pet revizora, jedini u plavoj majici, mladiću počeo psovati."Nisam mogao da se suzdržim, pa sam se vratio da ga pitam zbog čega mi psuje majku, šta sam mu uradio. On je zbog toga nasrnuo na mene i poderao mi cijelu majicu i tri puta me udarao", kazao je mladić, koji nije želio da objavimo njegov identitet.Dodao je da nakon toga ništa nije uradio, osim što se odmakao i pozvao policiju.Iz MUP-a KS su nam kazali da su imali dojavu da se nešto dešava na tramvajskoj stanici, ali da ni revizori, ni građani ništa nisu htjeli da prijave, zbog čega policija nije intervenisala."Ja sam policiji sve ispričao šta je bilo, ali sam rekao da ne želim da ga tužim. Ne treba mi da se povlačim po sudovima. Policajci su ih naružili i na tome se završilo", zaključio je S. M. za Klix.ba.