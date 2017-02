Više timova Specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona danas je ponovo patroliralo rijekama Lašvom i Bosnom, gdje su tražili tijelo Zeničanina Amara Kozlića, nakon što su jučer iz Lašve izvučena tijela Almena Begovića i Huseina Delića.

Policajci patrolirali i obalama Lašve (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

Nakon jučerašnje cjelodnevne pretrage korita i obala rijeka Lašve i Bosne, pripadnici Specijalne policije MUP-a ZDK su u poslijepodnevnim satima prekinuli potragu, da bi danas u jutarnjim satima s više timova izašli na istu lokaciju i detaljnije pretražili obale i rijeke.Komandir Specijalne policijske jedinice Senaid Hasić za Klix.ba je kazao kako su timovi danas pretražili desetak kilometara terena uprkos hladnom vremenu i teškim okolnostima na terenu."Danas smo detaljnije pretražili područja koja smo jučer prošli, a akcija je krenula jutros sa više timova na vodi i obalama rijeka. S obzirom na to da se detaljno pretražuje korito Bosne, jedan tim bi do kraja dana trebao stići i do brane u naselju Kanal, a akcija pronalaska tijela trećeg mladića će trajati dok nam to budu dozvoljavali vremenski uvjeti", izjavio je Hasić.Problem spasiocima i pripadnicima Specijalne policijske jedinice MUP-a ZDK predstavlja brza i zamućena voda, ali uprkos tome, akcija će trajati dok bude dovoljno dnevne svjetlosti.Ukoliko do kraja dana ne bude pronađeno tijelo trećeg mladića Amara Kozlića, potraga će biti organizovana i sutra, ukoliko za to budu povoljni vremenski uvjeti.