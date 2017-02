U potragu za tijelom Amara Kozlića uključili se i rafteri iz Visokog i Zenice

Pripadnici Ministarstava unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona i danas, osmog dana potrage za tijelom Zeničanina Amara Kozlića, pretražuju korito rijeke Lašve i Bosne.

MUP ZDK (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Pripadnici Ministarstava unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona i danas, osmog dana potrage za tijelom Zeničanina Amara Kozlića, pretražuju korito rijeke Lašve i Bosne.

U današnju akciju pretraživanja terena korita i obala rijeke Lašve i Bosne uključili su se i rafteri iz Zenice i Visokog. Komandir Specijalne policijske jedinice MUP-a ZDK Senaid Hasić za Klix.ba je kazao kako detaljno pretražuju područje dužine desetak kilometara.



"Akciju pretraživanja i jutros smo počeli na mjestu gdje smo pronašli vozilo i tijela dvojice mladića i nastavili smo duž rijeke Bosne. Ekipe pretražuju i na kopnu i na vodi, a danas smo dobili i podršku od raftera iz Zenice i Visokog. Pretražit ćemo teren do brane u naselju Kanal, a na terenu ćemo biti sve dok nam to budu omogućavali uvjeti", izjavio je Hasić.



Predsjednik Sportsko-rekreativnog kluba Bosna Zenica i komandir Službe za spašavanje na vodi i pod vodom grada Zenice Ekrem Tuka za Klix.ba je kazao kako su se odmah po nestanku mladića stavili na raspolaganje MUP-u ZDK u akciji pronalaska tijela mladića.



"Danas smo na terenu bili sa deset raftera i dva čamca. Pretražili smo detaljno područja i sve kritične tačke od Kaonika do Zenice. Voda je bolja nego što je to bilo prije sedam dana, ali je i dalje mutna i hladna. Čim dođe do promjene temperature vode tijelo će isplivati na površinu", izjavio je Tuka te pojasnio stanje tijela u hladnoj vodi:



"Tijelo u hladnoj vodi je kao u zamrzivaču, ako su uz to još neke prepreke, sve to sprečava da tijelo ispliva na površinu. Promjenom temperature tijelo ide na površinu, a svakog dana mijenja se temperatura vode i bistrina".



Potraga će biti nastavljena danas do kraja dana te narednih dana.