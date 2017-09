Usljed olujnog nevremena koje je prije nekoliko dana pogodilo područje Zenice u zeničkom naselju Mokušnice došlo je do obrušavanja fasade jednog od solitera. Stanari godinama ukazuju na dotrajalost fasade čiju obnovu ne mogu sami platiti.

Obrušena fasada nakon jučerašnjeg nevremena (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

Povrijeđenih u obrušavanju dijela fasade zgrade u zeničkom naselju nije bilo, a materijalna šteta je pričinjena na jednom putničkom vozilu i inventaru ugostiteljskog objekta u prizemlju zgrade.S obzirom na to da ovo nije prvi put da dolazi do obrušavanja fasade solitera koji su među prvima napravljeni u Zenici, kontaktirali smo firmu Izgradnja inženjering iz Zenice iz koje su nam kazali da servisiraju nekoliko zgrada u Zenici te da su u slučaju kvaraova uvijek na raspolaganju stanarima."Fasada na zgradi na kojoj je došlo do obrušavanja je dotrajala i stara i nije bilo nikakvih obnova ili rekonstrukcija. Da bi se popravila fasada potrebna je saglasnost i finansijsko učešće svih stanara, a s obzirom na to da se radi o velikom iznosu, stanari ne mogu prikupiti toliko novca", kazali su za Klix.ba iz Izgradnje inženjering.U istoj zgradi nedavno je došlo do kvara motora na liftu, a svu ušteđevinu u iznosu od 8.000 KM stanari su dali na njegov popravak koji je od velikog značaja za soliter od 16 spratova."Nekoliko puta su se obraćali i prethodnoj Gradskoj upravi za pomoć u prikupljanju novčanih sredstava za obnovu fasade pa smo i mi kao upravitelji pisali da će doći do njenog obrušavanja i da će jači vjetar napraviti štetu, ali nismo uspjeli ništa dogovoriti", dodaju iz Izgradnje inženjering.Kako ne bi došlo do većih problema, materijalne štete ili ljudskih žrtava, stanari nakon svakog obrušavanja fasade preko upravitelja zgrade angažuju servis koji izvrši obnovu, sanira fasadu na kritičnim dijelovima te privremeno riješi njihov problem."Zgrada je osigurana i osiguranje će vjerovatno izmiriti troškove ugostiteljskom objektu, stanarima za popravak fasade, za oštećena vozila i slično. Naše zgrade su osigurane u slučaju elementarnih nepogoda i na štete koja pretrpe treće osobe. Međutim, poteškoće imamo i sa stanarima koji ne plaćaju održavanje zajedničkih prostorija jer mnogi misle da će neko drugi to za njih uraditi, ali oni su vlasnici stanova i zgrade", zaključili su iz Izgradnje inženjering za Klix.ba.Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su da u slučaju materijalne štete usljed vremenskih nepogoda, policijski službenici na mjestu događaja sve fotografišu i naprave izvještaj koji ide u daljnju proceduru.