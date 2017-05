Zekerijah Smajić: Odgovornost za zastoj u prikupljanju odgovora može se adresirati Zvizdiću

Foto: Arhiv/Klix.ba

Novinar i stručnjak za proces proširenja Evropske unije Zekerijah Smajić kazao je za Klix.ba da su principijelna stajališta iz Banje Luke fer i da se odgovornost za zastoj u prikupljanju i finalnoj pripremi odgovora na Upitnik Evropske komisije može adresirati samohvalisavom Denisu Zvizdiću.

Premijerka Republike Srpske (RS) Željka Cvijanović istakla je jučer da RS nije dostavio svoje materijale, koji se odnose na odgovore iz upitnika Evropske komisije, i da ih neće dostaviti sve dok ne budu definisane procedure, odnosno dok se ne potvrdi funkcionalnost uspostavljenog mehanizma koordinacije.



Smajić je navedenu problematiku protumačio kazavši da je još početkom godine bilo jasno da nećemo predati odgovore na Upitnik Evropske komisije do 1. juna, jer je očigledno da mehanizam koordinacije nije u operativnoj funkciji.



"Dva ključna tijela mehanizma koordinacije, Kolegij i Komisija za evropske integracije formalno postoje, ali ni jedno od njih ne radi svoj posao, iako je na čelu Kolegija niko drugi do predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić po čijim je svakodnevnim javnim nastupima med i mlijeko na svakom pedlju Bosne i Hercegovine", kazao je Smajić.



Navodi da nisu formirana ni sva operativna radna tijela koja bi trebala biti nosilac cjelokupnog procesa kolektiranja odgovora na Upitnik, a riječ je o čak 33 radne grupe koje bi se trebale baviti upitnikom po svakom pojedinom poglavlju pravne stečevine EU.



"Zbog toga odgovori iz Republike Srpske još nisu dostavljeni, a zbog toga nisu mogli biti uneseni ni u centralni informacioni sistem. Uz sve ovo, ispostavilo se da nemamo ni kompetentnu prevodilačku službu za ovako obiman i škakljiv posao, pa će taj zadatak očigledno morati biti povjeren nekome izvan BiH. Za taj dio posla će trebati minimalno mjesec dana ako bi na oko 25 hiljada stranica teksta svakodnevno radilo stotinjak prevodilaca, ali prije toga će se morati raspisati tender radi izbora najboljeg 'izvođača radova'", objašnjava Smajić.



Imajući u vidu da u Upitniku ima i oko 150 politički osjetljivih pitanja koja se tiču funkcioniranja BiH kao države, Smajić smatra da vlasti iz Banje Luke insistiraju na precizno dogovorenim procedurama postupanja s odgovorima koji se prikupljaju sa različitih nivoa vlasti.



"Za premijerku RS-a Željku Cvijanović ključno pitanje je kako će odgovori biti usmjeravani prema sektorskim radnim grupama i kako će se službeno Sarajevo odnositi prema odgovorima koji nisu po njegovoj volji. Cvijanović smatra da će provođenje procedura u vezi sa odgovorima na Upitnik biti ključni test objektivnosti mehanizma koordinacije i efikasnosti njegovih ključnih poluga", rekao je Smajić.



Podsjetio je da se iz Banja Luke još od 9. decembra, kada je Upitnik svečarski preuzet, insistira na funkcionalnom mehanizmu koordinacije, jasnim procedurama upravljanja odgovorima i čvrstom držanju dogovorenog, imajući u vidu da se RS od početka nije slagala sa svim stavovima službenog Sarajeva kao ni s metodologijom pripreme odgovora na Upitnik.



"Osobno smatram da su principijalna stajališta iz Banja Luke ovoga puta fer i da se odgovornost za zastoj u prikupljanju i finalnoj pripremi odgovora može adresirati prvenstveno na Kolegij mehanizma koordinacije, odnosno na samohvalisavog Denisa Zvizdića, čija retorika i stvarnost u zemlji kojom upravlja, nikako ne idu zajedno", poručio je Smajić.



Dodaje da bez obzira što je Vlada RS verificirala odgovore mnogo prije Federacije, već u januaru, državni paket s odgovorima na Upitnik će sigurno značajno kasniti.



"Ako bi umjesto 1. juna, odgovori do Brisela stigli prije godišnjih odmora, bio bi to veliki uspjeh. Podsjetimo da će nalazi do kojih Evropska komisija dođe prilikom analize odgovora na pitanja iz Upitnika biti sadržani u Mišljenju o zahtjevu za članstvo (avis) i Preporuci Evropske komisije Vijeću EU o dodjeli statusa kandidata i kasnijem otvaranju pregovora za članstvo", zaključio je stručnjak za evropske politike Zekerijah Smajić.



Podsjećamo, premijerka RS-a Željka Cvijanović je kazala da će se o navedenoj problematici, koja se ogleda u tehničkim pitanjima, govoriti 29. maja na sastanku Komisije za evropske integracije BiH.