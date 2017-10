Predsjednici tri sindikata ljekara održali su danas sa premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem sastanak, nakon kojeg je istaknuto da su na tragu dogovora da cijena satnice bude 2,50 KM i da se osigura povećanje koeficijenata ljekarima. Konaković je istakao da je nerealan zahtjev Sindikata uposlenika u zdravstvu da cijena satnice bude 2,75 i da Vlada KS neće potpisati zahtjev koji ne može ispuniti.

Predsjednici tri sindikata ljekara održali su danas sa premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem sastanak, nakon kojeg je istaknuto da su na tragu dogovora da cijena satnice bude 2,50 KM i da se osigura povećanje koeficijenata ljekarima. Konaković je istakao da je nerealan zahtjev Sindikata uposlenika u zdravstvu da cijena satnice bude 2,75 i da Vlada KS neće potpisati zahtjev koji ne može ispuniti.

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Rifat Rijad Zaid, predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH, kazao je nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima Vlade KS da su blizu dogovora i da će, ukoliko budu ispunjeni njihovi zahtjevi, obustaviti štrajk."Današnji sastanak sa političkim predstavnicima Kantona Sarajevo je išao u prilog tome da mislimo da smo napravili, ili potpuno približili naše stanove, gdje smo se složili da se mora napraviti distinkcija koeficijenata doktora i svih ostalih. A sve drugo jeste jedinstveno i zajedničko, kada je riječ o satnici itd. Premijer se složio s tim i mislim da ćemo prvi dogovor napraviti upravo u Kantonu Sarajevo", rekao je Zaid.Dodao je da su imali sastanke u skoro svim kantonima, a očekuju sastanke i u preostalim kantonima, a da imaju svoje zahtjeve oko kojih tek trebaju da se dogovore."Mi smo na posljednjem zasjedanju Upravnog odbora u Zenici, Federalnog sindikata doktora medicine i stomatologije, na kojem su uzeli učešća svi predsjednici kantonalnih odbora sindikata, donijeli odluku da 20. oktobra u 15 sati završavamo pregovore. Nakon sedam mjeseci pregovaranja podvukli smo liniju ispod koje ne idemo: a to je da projiciramo naše koeficijente na način na koji smo to u našem prijedlogu dali i da ostavimo otvorenu mogućnost dogovora ispunjenja tih zahtjeva", kazao je Zaid.Istakao je da ukoliko ostali kantoni budu pratili najavu sporazuma, a nadaju se da hoće, misli da tada mogu objaviti da su doktori na svojim radnim mjestima u punom kapacitetu i da građani neće osjetiti ništa od toga.Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković kazao je da su na tragu dogovora da cijena satnice bude 2,50 KM i da se osigura povećanje koeficijenata ljekarima."Mi smo napravi prvi veliki korak prema onome što mislim da je potrebno da se počne cijeniti ljekarska profesija. Dva sindikata shvataju realnost trenutne situacije, međutim Sindikata uposlenika u zdravstvu i dalje ima zahtjev da cijena bude 2,75. Mi nismo spremni potpisati obavezu za koju nemamo sredstva", kazao je Konaković.Dodao je da su spremni revidirati cijenu rada, ukoliko za to bude postojala mogućnost u budućnosti."Mi nećemo ništa potpisati što nemamo", rekao je Konaković, dodavši da je povećanje od 10 posto ozbiljan iznos, ali da su naišli na negodovanje polovine uposlenika.Predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije KS Izet Hočko kazao je da podržavaju svaki vid sindikalne borbe, ali da nisu učesnici u štrajku."Nakon ovog sastanka danas nadam se da smo postigli dogovor. Sve što nam je premijer ponudio, mi smo prihvatili. Moramo činiti nešto ne bi li se poboljšao standard doktora. Ako se ne postigne dogovor u narednih sedam dana, ovaj Sindikat ide u generalni štrajk", upozorio je Hočko.Dodao je da je poraz njihov, ali da će biti poraz Vlade ukoliko ne ispune njihove zahtjeve."Naši zahtjevi su ranije bili mnogo veći, ali smo pristali na satnicu od 2,50 i veći koeficijent nego do sada, u iznosu od 0,5", zaključio je Hočko.