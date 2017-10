Ademaj: Zahtjevi zdravstvenih radnika su nerealni, ne možemo im dati satnicu veću od 2,5 KM

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Vlada Kantona Sarajevo sastat će se s članovima Sindikata radnika u zdravstvu KS, Sindikata doktora medicine i stomatologije i sindikata KCUS-a, na kojem će zdravstvenim radnicima koji su danas stupili u štrajk ponuditi povećanje satnice na 2,5 KM, odnosno povećanje plate za 10 posto. Zdravstveni radnici traže satnicu od 2,75, ali ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj tvrdi da su zahtjevi nerealni i da u budžetu Vlade KS nema toliko novca.

"Pokušat ćemo usaglasiti stavove jer sindikati imaju različite zahtjeve. Mi imamo 15 miliona KM koje namjeravamo usmjeriti u povećanje plata i ako se sindikati uspiju dogovoriti na koji način ćemo povećati plate, mi smo to voljni ispoštovati. Plus ostali dodaci na platu koje smo priznali u maksimalnim iznosima u odnosu na Federalni kolektivni ugovor. Njihovi zahtjevi su nerealni i trebalo bi nam 50 miliona KM, a mi ne možemo naći tolika sredstva, ali smo voljni da u narednoj godini, ukoliko se sredstva budu povećavala, usklađujemo visinu plata s visinom sredstava koja imamo", kazala je Ademaj.



U štrajku ne učestvuju Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš", Hitna pomoć, a Ademaj ističe da i pojedini domovi zdravlja normalno funkcionišu te da štrajk smatra upozorenjem.



"Ne znam šta će se desiti ako sindikati ne pristanu na našu ponudu, ali mislim da je većina njih razumna i da će nastaviti raditi svoj posao, jer njihov nerad može ugroziti zdravlje i život pacijenata, a svi oni su toga svjesni i mislim da to neće dopustiti. Mi ćemo plate povećati za 10 posto bez obzira na to hoćemo li se dogovoriti ili ne", rekla je ministrica.



Podsjećamo, predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu KS doktor Edo Selimić je ranije u razgovoru za Klix.ba kazao da neće pristati na nižu satnicu i da će nastaviti štrajk.