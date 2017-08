Zbog prijetnji novinaru Draganu Bursaću uhapšen 40-godišnjak iz Bosanske Gradiške

Četrdesetogodišnji A. B. iz Bosanske Gradiške uhapšen je u utorak u 8 sati zbog sumnje da je kolumnisti Al Jazeere Balkans Draganu Bursaću putem Facebooka prijetio smrću.

Četrdesetogodišnji A. B. iz Bosanske Gradiške uhapšen je u utorak u 8 sati zbog sumnje da je kolumnisti Al Jazeere Balkans Draganu Bursaću putem Facebooka prijetio smrću.

Podsjećamo, kolumnisti Al Jazeere Balkans Draganu Bursaću upućene su prijetnje smrću zbog teksta "Šutio sam dok je Bihać granatiran", u kojem se on prisjeća trogodišnje opsade Bihaća.



Bursać je opsadu Bihaća sagledao iz perspektive mobilisanog pripadnik VRS-a. U kolumni je naveo kako nema opravdanja ni za jedan zločin počinjen tokom rata u BiH. Zbog njegovog pisanja uslijedila je prijetnja putem Facebooka.



Bursać se obratio Policijskoj stanici Banja Luka – Centar 7. augusta oko 12:30 sati gdje je prijavio kako je preko društvene mreže Facebook dobio određene prijetnje zbog kojih se osjeća ugroženim.



"Preduzimanjem svih operativno taktičkih mjera i radnji policijski službenici su došli do saznanja da je počinilac ovog djela A. B. (1977) iz Bosanske Gradiške. Dana 8. augusta 2017. godine u 8:00 sati on je lišen slobode, a u prostorijama Policijske uprave Banja Luka je u toku kriminalistička obrada. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka", saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.



U saopćenju se dodaje da će nakon kompletiranja predmeta policijski službenici Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka dostaviti Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanja sigurnosti.