Završen Samit Jadranske povelje: Poslane poruke mira, iskazana opredijeljenost za EU i NATO

Samit Jadranske povelje, koji je u Podgorici okupio regionalne lidere država Zapadnog Balkana i delegaciju SAD-a na čelu sa potpredsjednikom Mikeom Penceom, završen je, a učesnici skupa poslali su poruke mira i izrazili zajedničku opredijeljenost na putu ka Evropskoj uniji i NATO integracijama

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić kazao je tokom današnjeg obraćanja javnosti da su poruke sa sastanka poruke mira, regionalne saradnje, integracija i svega što je neophodno da bi Zapadni Balkan nastavio svoju evropsku perspektivu i poboljšao život stanovnika.



Zvizdić je istakao da je jedan od najvažnijih političkih ciljeva Bosne i Hercegovine priključenje NATO savezu, a da će to osigurati još jaču regionalnu saradnju.



"Dva najvažnija vanjskopolitička cilja Bosne i Hercegovine su dobivanje kandidatskog statusa za Evropsku uniju i aktivacija MAP-a. To će ujedno dovesti do smiranje političke situacije u Bosni i Hercegovini i regionu", kazao je Zvizdić.



Istakao je da je govor potpredsjednika SAD-a Mikea Pencea ulio nadu i još jednom potvrdio da Zapadni Balkan ima podršku Sjedinjenih Američkih Država.



"Bosna i Hercegovina defakto pripada Evropskoj uniji i na nama je da završimo procese koji će učiniti da i formalno pripadamo EU i NATO-u", istakao je Zvizdić.



Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić kazala je da je Srbija također zainteresovana za priključenje NATO savezu i Evropske unije.



"Dobar je trend čestih susreta lidera. Srbija, koja podržava pomirenje u regionu, će uvijek rado prisustvovati na takvim susretima", kazala je Brnabić.



Dodala je da je razgovarala sa Andrejom Plenkovićem, dodavši da su tražili saradnju glede ekonomskih mjera koje su pogodile region.



"Niko nije najavio ovu mjeru, to nije korektno od Hrvatske. Mislim da je to i Plenkoviću jasnu. Ukoliko nešto ne riješe, sigurna sam da će i EK reagovati. Ali vjerujem da ćemo naći zajedničko rješenje", istakla je Brnabić.



Potpredsjednik SAD-a Mike Pence je kazao da vjeruje da je budućnost Balkana na Zapadu.



"Rusija je pokušala da destabilizuje Zapadni Balkan, kao i da utiče na rezultat parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, te da njeni agenti napadnu parlament i čak ubiju premijera i tako razuvjere crnogorski narod da ne ulazi u NATO", kazao je Pence.



Dodao je da u takvim vremenima moraju stajati zajedno u odbrani svega što im je važno.



"Ovdje u Evropi moramo biti odlučni i beskompromisni u suočavanju s agresijom iz nepredvidljivih zemalja koje bacaju sjenku s Istoka", naveo je Pence.