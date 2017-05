Završen rad prve konferencije o holističkom obrazovanju u regiji Balkana

Međunarodna konferencija "Obrazovanje za cjelovitost", koju je organizirao edukacijski centar "Bloom" iz Sarajeva je okupila svjetski poznate stručnjake iz oblasti obrazovanja i razvoja djeteta.

Holistički pristup obrazovanju djetata, glavna tema ove konferencije, promovise odgoj prilagođen svoj djeci, i svim njihovim individualnim potrebama, kako bi od njih postale cjelovite, formirane ličnosti."Primijetila sam, i to ne samo u Jugoistočnoj Evropi, nego širom svijeta, da se primjenjuju različite pedagoške tehnike, ali da sve one sadrže nešto dobro. Moj cilj je bio okupiti pristalice raznih tehnika i doprinijeti dijalolgu između nas, a na temu šta je to zaista obrazovanje, i razvoj cjelovite ličnosti djeteta", izjavila je Maëlys de Rudder, osnivač Blooma i organizator konferencije, dodavši da "ova konferencija je doprinijela da mi, između sebe, napravimo i razvijemo mostove i dijaloge kako raditi zajedno".Svjetski poznati eksperti iz oblasti obrazovanja i razvoja djeteta, koji su vodili interaktivna predavanja sa prosvjetnim radnicima, roditeljima, predstavnicima javnih ustanova i svim ostalim učesnicima su uključivali i takva imena kao što je Wendy Compson i Barbara Isaacs."Dijelim ambicije organizatora ove konferencije i imam osjećaj da se stvari kreću u pozitivnom smjeru za Montessori škole. Već imamo dvije ovakve škole na području Jugoistočne Evrope i želim sa svijetom podijeliti činjenicu da se divne, velike stvari na polju obrazovanja dešavaju u ovoj regiji", rekla je Wendy Compson, iz Međunarodnog Montessori centra u Londonu.Podsticanje procesa unutrašnjeg razvoja pojedinca od ključnog je značaja na putu stvaranja zdrave ličnosti. Holistički edukatori cijene i koriste sve načine učenja, shvatajući da ono što odgovara jednoj osobi ne mora odgovarati i drugoj, te prepoznaju različite potrebe bića u razvoju.Barbara Isaacs, akademski direktor Međunarodnog Montessori centra u Londonu smatra da je "osnovna korist od ovakvog vida obrazovanja, kada promatrate jedno dijete, sve njegove elemente i osobine, što sve to dolazi u harmoniju i integrirano je. Ovo pruža svakom djetetu pojedinačno jednaku priliku za razvoj, jer svi smo drugačiji, neki su više nadareni u fizičkom smislu, neki na polju umjetnosti.. Ali, ono što je jednako važno je da mi, kao edukatori, učimo jedni od drugih, kako bi djeca od toga imala najviše koristi.“Maëlys de Rudder zaključuje da je "Sarajevo predivan grad i simbol jedinstva različitosti. I drago mi je što su ljudi koji se bave obrazovanjem potvrdili to moje mišljenje i pokazali zainteresiranost učešćem u ovoj konferenciji, ali i razmjenom iskustava iz prakse."Konferencija "Obrazovanje za cjelovitost" je okupila preko stotinu učesnika, i realizirana je tokom tri dana. Tokom konferencije održan je izložbeni salon sa ponudama izlagača iz regiona. Više informacija i cjelokupnu foto galeriju možete pogledati ovdje.