Zamjenik vrhovnog komandanta NATO-a James Everard posjetio BiH

Operativni komandant operacije EUFOR-a "Althea" i zamjenik vrhovnog komandanta savezničkih snaga za Evropu (NATO) general sir James Everard ove sedmice posjetio je EUFOR u bazi u Butmir gdje ga je dočekao komandant EUFOR-a generalmajor Anton Waldner, uz počasnu jedinicu koju su činili pripadnici Višenacionalnog bataljona (MNBN).

Tokom ove posjete, imao je odvojene sastanke s ministricom odbrane BiH Marinom Pendeš i zamjenikom šefa Delegacije Evropske unije u BiH Khaldounom Sinnom, s kojima je razgovarao o bliskoj saradnji EUFOR-a s vlastima BiH i kontinuiranoj podršci EUFOR-a sveobuhvatnom pristupu koji EU ima prema BiH.



General je također imao sastanke i s komandantom EUFOR-a, komandantom NATO štaba u Sarajevu brigadnim generalom Robertom A Hustonom i osobljem na ključnim položajima, s kojima je razgovarao o budućnosti operacije "Althea".



Osim toga, general Everard je prvi put predvodio svečanu dodjelu medalja u GK EUFOR-a, na kojoj je uručio medalje "Althea", koja je medalja Zajedničke sigurnosne i odbrambene politike Evropske unije za službu u operaciji "Althea", osoblju u misiji. Ukupan broj osoblja kojem su uručene medalje je 162 i oni su iz osam zemalja.



General Everard postavljen je na funkciju operativnog komandanta u martu 2017. godine, kada je preuzeo funkciju zamjenika vrhovnog komandanta Savezničkih snaga (NATO) za Evropu.



Prema sporazumu poznatom pod nazivom sporazum "Berlin plus", osoba koja obavlja ovu ključnu komandnu funkciju je istovremeno i komandant operacije EUFOR-a “Althea”.



Sporazum "Berlin plus" je sveobuhvatan paket sporazuma postignutih između NATO-a i Evropske unije 2002. godine, kojim se Evropskoj uniji omogućava da tokom svojih operacija podrške miru koristi vojne resurse NATO-a.



Trenutno je EUFOR "Althea" jedina operacija koja se izvodi prema sporazumu "Berlin plus".



Prema tom sporazumu EUFOR također može pozvati rezervne snage NATO-a kao podršku, a to se uvježbava tako što se svake godine izvodi vježba "Brzi odgovor".



Ove godine će se vježba "Brzi odgovor" izvesti u oktobru i u njoj će učestvovati Višenacionalni bataljon EUFOR-a, jedna četa rezervnih snaga iz Ujedinjenog Kraljevstva, Oružane snage BiH i Bataljon rezervnih taktičkih snaga iz KFOR-a.



Ova vježba služi za uvježbavanje sposobnosti EUFOR-a da pozove svoje rezervne snage u cilju održavanja sigurnog i stabilnog okruženja u bliskoj saradnji s domaćim vlastima.



Operacija EUFOR-a "Althea", koja sada u svom sastavu ima vojnike iz 14 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja, blisko sarađuje s NATO-om i Ministarstvom odbrane kroz aktivnosti osposobljavanja i obuke Oružanih snaga BiH, čime se doprinosi daljnjem jačanju BiH i omogućava uspješno učešće Oružanih snaga BiH u međunarodnim mirovnim operacijama.



EUFOR je u potpunosti posvećen pružanju podrške BiH "na putu ka evropskoj budućnosti" i ostaje ključni akter u procesu razvoja i održavanja sigurnog i stabilnog okruženja pogodnog za daljnje napredovanje mirovnog procesa, saopćeno je danas iz Ureda za odnose s javnošću Glavne komande snaga Evropske unije (EUFOR).