Zamijenite automobil za bicikl i priključite se globalnoj akciji "Winter Bike to Work Day"

Širom svijeta u petak, 10. februara, bit će održana akcija "Winter Bike to Work Day" u kojoj ljudi umjesto automobilom ili sredstvima javnog prijevoza, na posao ili u školu idu biciklom. Udruženje Giro di Sarajevo organizuje ovu akciju u BiH već drugu godinu zaredom i poziva sve građane da se uključe.

"Winter Bike to Work Day je globalna kampanja koja se organizuje već nekoliko godina kako bi se populariziralo korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva kada to i nije baš popularno, u ovom slučaju, u zimskom periodu. Originalna ideja uključuje registraciju učesnika na stranici winterbiketoworkday.org i tako se cijeli gradovi takmiče ko će taj dan imati više aktivnih biciklista. Mi smo to malo modifikovali za bh. učesnike i pravila su jednostavna", rekao je za Klix.ba predsjednik Udruženja Giro di Sarajevo Nisad Selimović.Ukoliko želite učestvovati u ovoj aktivnosti potrebno je da se prijavite na event na Facebooku , a nakon što biciklom odete na posao ili u školu podijelite fotografiju ili video na istom linku uz hashtag #winterbiketoworkday. Predstavnici Gira nasumično će odabrati jednu osobu koju će nagraditi nekim poklonom.Selimović savjetuje sve one koji se odluče voziti da se obuku slojevito kako bi se prilagodili promjenjivim uslovima - vožnji i zatvorenom prostoru na poslu."Računajte na to da će vam biti toplije nakon nekog vremena. Postoji nepisano pravilo da biciklisti mora biti hladno kada tek izađe da vozi u zimskom periodu, da mu ne bi bilo prevruće za vrijeme vožnje. Kapa i rukavice punih prstiju su preporučene, a naravno, kacigu toplo preporučujemo iz sigurnosnih razloga. Najbitnije je da svima bude ugodno i da razumiju poruku koju i sami šalju, a to je popularizacija biciklizma i unaprijeđenje uslova za bicikliste u Sarajevu i svim gradovima BiH", kazao je Selimović.