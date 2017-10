Za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje u Općinu Centar pristigla 24 zahtjeva

Iako zdravstvo nije u nadležnosti lokalne samouprave, Općina Centar godinama unazad izdvaja iz budžeta značajna sredstva za pomenutu oblast.

S obzirom na činjenicu da je u Bosni i Hercegovini u posljednjim godinama zabilježen znatan pad nataliteta, središnja sarajevska Općina započela je sa realizacijom pilot projekta i tako postala prva lokalna zajednica u FBiH koja sufinansira troškove vantjelesne oplodnje.



Praksa većine zemalja u Evropskoj uniji je da država plaća pokušaje medicinski potpomognute oplodnje, ali u Bosni i Hercegovini još uvijek nema zakona kojim se to reguliše, iako po nekim procjenama i statistikama u BiH postoji skoro 90.000 bračnih parova koji imaju problem sa začećem.



S obzirom na tešku ekonomsku situaciju, parovi koji se odluče dobiti potomstvo na ovaj način za svaki pokušaj vještačke oplodnje moraju izdvojiti velika finansijska sredstva na ime plaćanja troškova postupka nadležnim zdravstvenim ustanovama.

S tim u vezi, početkom 2017. godine načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić donio je Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova za pružanje usluga vantjelesne oplodnje.



Sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje je projekt koji se realizuje putem općinske Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica, a u budžetu je za pomenutu namjenu obezbijeđeno 100.000 KM.



Za ovu pomoć vlada veliki interes bračnih parova, a u toku ove godine odobrena su 24 zahtjeva za prvi i drugi pokušaj vantjelesne oplodnje za šta je utrošeno 46.562 KM.



"Općina sufinansira troškove za prva dva pokušaja vantjelesne oplodnje u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, odnosno plaća razliku od onih troškova koje refundira Zavod zdravstvenog osiguranja i od onoga koliko košta sam postupak. Za prvi pokušaj sufinansiramo do 1.000 KM razlike, a drugi do 3.000 KM. Pored toga, proširili smo davanja, pa smo odlučili da ukoliko žena u prvom i drugom pokušaju vantjelesne oplodnje ne uspije ostvariti trudnoću, Općina finansira još naredna dva pokušaja bez obzira na Zavod zdravstvenog osiguranja. Ženama preko 40 godina Općina sufinansira dva pokušaja iznosom do 50 posto od ukupne cijene troškova vantjelesne oplodnje, gdje najveći izdvojeni iznos može biti do 2.500 KM", pojasnili su iz Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica Općine Centar.



Svi zainteresovani mogu na web stranici Općine Centar www.centar.ba u rubrici Elektronski formulari/Rad, raseljeni, socijalna zaštita naći i isprintati zahtjev za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje, koji sa potrebnom dokumentacijom mogu predati na protokol Općine Centar (Mis Irbina 1).



Javni poziv ostaje otvoren dok sva finansijska sredstva za ovu namjenu ne budu iskorištena.