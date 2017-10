Vučić i Dodik: Ne postoje bosanski Srbi, mi smo jedan narod

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su odnosi Srbije i Republike Srpske posebni i po Dejtonskom mirovnom sporazumu i poručio da ne postoje bosanski ili hrvatski Srbi.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su odnosi Srbije i Republike Srpske posebni i po Dejtonskom mirovnom sporazumu i poručio da ne postoje bosanski ili hrvatski Srbi.

"Mi smo jedan narod, kao što je rekao predsjednik RS Milorad Dodik. Ne postoje hrvatski Srbi ili bosanski Srbi", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu poslije sastanka sa Dodikom.



Ukazujući na nelogičnost takvog obilježavanja pripadnika srpskog naroda, Vučić je naveo primjer svoje porodice.



"Moj otac nije bosanski Srbin, on je Srbin. On je možda iz Bosne, ali on nije ničiji Srbin, nego je Srbin. Slučajno je preživio jer mu je majka već bila trudna kad su mu ubili oca, dedu i stričeve i sve ostale", objasnio je Vučić.



On je poručio da to ne znači da Srbija ne poštuje teritorijalni integritet BiH, kao i da ne znači da bilo ko može da joj zabrani da voli i pomaže Republiku Srpsku.



"Ja znam koliko predsjednik Dodik voli Beograd i Srbiju, ja volim i Banjaluku i Trebinje, veoma poštujem Sarajevo i ne vidim u tome bilo šta loše. Politika Srbije se nije promijenila u posljednjih pet godina u pogledu regionalnog mira i stabilnosti i poštovanja svih drugih ni za jotu", rekao je Vučić.



Vučić je ukazao da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH, voli Republiku Srpsku i zalaže se za poštovanje Dejtonskog sporazuma, te da u tome ima aktivnu ulogu i ponaša se u skladu sa tim.



Predsjednik Srbije istakao je da Beograd pruža svaku vrstu podrške "dobrom i boljem životu" i da je zato zamolio Dodika, "kao što moli i druge, da svojim autoritetom pomogne ubrzanje evropskog puta cijele BiH".



"Niti mogu da zahtijevam, niti bih smio da pomislim da nekome nešto naređujem - ja molim, jer smatram da je to u interesu cijelog regiona", zaključio je Vučić.