Vlasti u BiH od Facebooka u posljednje tri godine tražile podatke o 115 osoba

Facebook je u svom izvještaju o transparentnosti naveo da su organi vlasti iz naše zemlje uputili trinaest zahtjeva koji se odnose na trideset korisnika od januara do juna 2016. godine.U istom periodu prošle godine BiH je Facebooku uputila 17 zahtjeva koji se odnose na 38 korisničkih računa, dok je u drugoj polovici godine dostavljeno 5 zahtjeva za 7 korisnika. U prijevodu, to bi značilo da su bh. vlasti prošle godine uputile 22 zahtjeva za dostavu podataka, a koji se odnose na 45 Facebook korisnika.Ove godine snage sigurnosti uputile se i šest zahtjeva za devet korisnika kojim se traži čuvanje podataka u toku pravnog procesa. Facebook je naveo kako se to odnosi na čuvanje informacija u periodu od 90 dana zbog službenih istraga koje se vode u zemljama koje upućuju zahtjeve.Iz ove firme navode da oni odgovaraju samo na zahtjeve koji se tiču krivičnih postupaka i da jednostavno ne odgovaraju na preopširne i nejasne zahtjeve.Što se tiče prošlih godina, vlasti iz BiH uputile su 2014. godine deset zahtjeva za 15 osoba, a 2013. godine osam zahtjeva za 16 korisnika.Podsjećamo, Facebook je objavio da je u 2016. godini za 27 posto povećan broj zahtjeva vlada da im se dostave podaci povezani sa korisničkim računima na popularnoj društvenoj mreži.U izvještaju o transparentnosti ove firme navedeno je da su svjetske vlade u prvih šest mjeseci 2016. godine uputile 59.229 zahtjeva za dostavu podataka.Najviše zahtjeva (56 posto) stiglo je iz Sjedinjenih Američkih Država i oni su uglavnom bazirani na sporazumu o tajnosti, što u prijevodu znači da korisnici nikada neće saznati da su vlasti imale pristup njihovim podacima.Izvještaj o BiH možete pogledati ovdje