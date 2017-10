Sindikat radnika u zdravstvu KS i Vlada Kantona Sarajevo ni iz drugog pokušaja nisu uspjeli postići dogovor o povećanju satnice, zbog čega su zdravstveni radnici 13. oktobra stupili u štrajk. Umjesto prvobitnih 2,50 KM, Vlada je ovog puta ponudila 2,57 KM, a kada Sindikat nije pristao ni na tu satnicu, Vlada se pozvala na Federalni granski kolektivni ugovor i poručila da je prema njemu satnica 2,35 KM. Sindikat traži satnicu od 2,75 KM.

Sindikat radnika u zdravstvu KS i Vlada Kantona Sarajevo ni iz drugog pokušaja nisu uspjeli postići dogovor o povećanju satnice, zbog čega su zdravstveni radnici 13. oktobra stupili u štrajk. Umjesto prvobitnih 2,50 KM, Vlada je ovog puta ponudila 2,57 KM, a kada Sindikat nije pristao ni na tu satnicu, Vlada se pozvala na Federalni granski kolektivni ugovor i poručila da je prema njemu satnica 2,35 KM. Sindikat traži satnicu od 2,75 KM.

Edo Selimić, predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu KS (Foto: Kemal Softić/Klix.ba)

"Uporno spominju da imaju 15 miliona KM, kao da im trebamo čestitati na tome, a za 22 godine su urušili sve u ovoj državi i sada kažu da smo mi problematični, nerealni i da nismo fleksibilni. Prije početka razgovora satnica u KS je bila 2,28 KM, a sada ćemo dobiti cijelih sedam feninga više, toliko brinu o zdravstvu. Skinuli su minuli rad s 0,5 na 0,4 feninga, na 40 sati sedmičnog rada zakonski ide 37,5 KM i tu se uzima novac, uzima se na satnici. Sada su kao džoker povukli Federalni granski kolektivni ugovor kojem su davno trebali dati saglasnost u Skupštini KS i dat će nam satnicu koja je na nivou FBiH", kazao nam je doktor Edo Selimić, predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu KS.Ističe da se štrajk nastavlja do daljnjeg , odnosno dok ne bude postojao granski kolektivni ugovor na nivou kantona."Sad opet pričaju o povećanju koeficijenta doktorima, a ne svim uposlenicima linearno. To je jedna perfidna igra, jer ako imamo zadovoljnog doktora, a svi ostali su nezadovoljni, ne znam koliko to može funkcionisati. Rekli su nam i da će osigurati liječenje kod privatnika, da će s njima potpisati ugovore. Pa šta su do sada radili nego novac iz javnog sektora prebacivali u privatni. Milioni maraka idu iz javnog u privatni sektor svake godine, ništa novo se neće desiti", tvrdi Selimić.Podsjećamo, tokom štrajka Sindikata radnika u zdravstvu KS, koji je počeo krajem prošle sedmice, zdravstvene ustanove primaju samo hitne slučajeve, a u štrajku ne učestvuju Hitna pomoć, Zavod za transfuzijsku medicinu, Neuropsihijatrija i apoteke te Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš". Iz Vlade KS i ranije su poručili da ne mogu udovoljiti zahtjevima Sindikata jer nemaju dovoljno novca u budžetu, odnosno da je za satnicu koju zdravstveni radnici traže potrebno 40 miliona KM, a Vlada ima 15 miliona KM.