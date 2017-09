Vlada HNK pred raspadom nakon što je HDZ ponovo predložio istog čovjeka za komesara policije

Vanredna sjednica Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona prekinuta je nakon višesatne rasprave, a kako saznajemo razlog je način na koji je HDZ pokušao riješiti višegodišnji problem oko komesara policije ponovo predlažući imenovanje istog čovjeka.

Rješenje o razrješenju i imenovanju ravnatelja policije MUP-a HNK

Podsjećamo, Kantonalni sud u Mostaru je u drugostepenom postupku nezakonitim proglasio imenovanje Ilije Lasića za komesara policije HNK. HDZ je danas na vanrednoj sjednici Vlade HNK predložio razrješenje starog i imenovanje novog komesara policije u kojem stoji isto ime, Ilija Lasić."Na današnjoj sjednici Vlade HNK pod tačkom dnevnog reda koja je nosila naziv informacija o presudi Kantonalnog suda kojom se imenovanje Ilije Lasića proglasilo nezakonitim, ministar Slađan Bevanda je mimo procedura želio staviti na izjašnjavanje Rješenje o razrješenju i imenovanju komesara policije u kojom stoji ime Ilije Lasića. Sve to je za nas potpuni nonsens i ministri iz reda SDA nisu htjeli nastaviti da raspravljaju i odlučuju o jednom takvom prijedlogu u kojem HDZ ponovo želi imenovati komesara policije mimo zakonom predviđenih procedura, a protivno presudi suda", kazao je za Klix.ba Ajman Šoše, predsjednik Kluba Bošnjaka u Skupštini HNK.Šoše nije želio prejudicirati šta ovaj prekid sjednice znači za dalje funkcionisanje Vlade HNK, samo je kazao da svima treba vremena kako bi shvatili gdje ovo sve vodi."Isticao je rok u kom se Vlada trebala očitovati o presudi Suda, resorni ministar Slađan Bevanda i kantonalni javni pravobranitelj Vlado Bevanda detaljno su članove Vlade upoznali s obvezama koje iz presude proizlaze. Nakon višesatne rasprave bilo je jasno kako ministri iz Stranke demokratske akcije nisu spremni podržati odluku koju je predložio resorni ministar čime bi se u cijelosti ispoštovala presuda suda. To podrazumijeva Odluku o razrješenju i okončanju postupka imenovanja direktora policije u skladu s presudom, prema odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima i prijedlogu skupštinskog Nezavisnog odbora za odabir i reviziju", kazao je za Klix.ba glasnogovornik Vlade Pero Pavlović.Prije same sjednice, Kantonalni odbor SDA se oglasio saopštenjem u kojem traži provedbu presude i osuđuje neodgovorno HDZ-ovo medijsko komentarisanje pravosnažne presude."Podsjećamo javnost da je jedan od učesnika konkursa za komesara policije uz podršku Kluba Bošnjaka u Skupštini HNK prije nepune tri godine pokrenuo postupke pred nadležnim organima radi poništenja Odluke o nezakonitom imenovanju komesara policije HNK. Pozdravljamo činjenicu da je Kantonalni sud Mostar uvažio nesporne argumente da je postupak bio nezakonit. Prije odluke Kantonalnog suda, razmatrajući krivične prijave koje je podnio Klub Bošnjaka protiv odgovornih osoba za nezakonito imenovanje komesara, kantonalni tužioci Spomenko Jukić i Mladen Jurišić te federalni tužilac Zdravko Knežević također su potvrdili navode Kluba Bošnjaka da su prekršene procedure pri imenovanju komesara policije HNK", navodi se između ostalog u saopštenju.