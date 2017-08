Vlada FBiH u suficitu, a novca nema za poljoprivrednike, borce, penzionere...

Foto: Klix.ba

Vlada Federacije BiH danas se pohvalila kako je nakon deset godine prvi put budžet Federacije BiH u suficitu. Međutim, reformske poteze izvršne vlasti ne osjete ni penzioneri, ni poljoprivrednici, a ni demobilisani borci koji protestuju ispred Vlade Federacije BiH.

Vlada Federacije BiH danas se pohvalila kako je nakon deset godine prvi put budžet Federacije BiH u suficitu. Međutim, reformske poteze izvršne vlasti ne osjete ni penzioneri, ni poljoprivrednici, a ni demobilisani borci koji protestuju ispred Vlade Federacije BiH.

Budžet FBiH ostvario je u periodu od 1. januar do 30. juni 2017. godine suficit od 60,8 miliona maraka. Ukupan finansijski rezultat svih kantona je u suficitu od 137,2 miliona maraka, a suficit od 60,1 miliona maraka ostvarile su i općine. Također, ukupan finansijski rezultat na nivou sektora socijalne zaštite (vanbudžetski fondovi Federacije BiH) je u suficitu od 69,2 miliona maraka.



Vlada FBiH na ovaj način je dokazala je da FBiH može finansijski opstati i bez kredita Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Šta više, nakon deset godina ove godine je prvi put budžet Federacije BiH u suficitu.



Ipak, ni poljoprivrednici, ni penzioneri, a ni demobilisani borci ne osjete nikakvu korist od reformskih poteza koje su dovele do stabilizacije budžeta. Uprkos suficitu Vlada FBiH nema novčanih sredstva da ispuni uslove nijednoj od ovih grupa. S pravom se postavlja pitanje, čime se to zapravo federalni premijer Fadil Novalić i ministrica finansija Jelka Milićević uopće hvale.



Prije samo nekoliko dana savjetnici Novalića potvrdili su medijima da je budžet FBiH "progutao" više od 72 miliona dolara klirinškog duga, a koji je mogao otići poljoprivrednicima, Autocestama FBiH, penzionerima ili za finansiranje projekata. Tako će ovaj novac najvjerovatnije biti korišten za krpljenje budžetskih ruba uslijed nedostatka sredstava od MMF-a.



Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kazao nam je da Vlada FBiH radi mudrije od Vlade RS-a jer sva izdavanja iz budžeta na neki način pokušava držati pod kontrolu. On ističe i da određeni novi prihodi po osnovu investicija i zapošljavanja u kantonima predstavljaju doprinose penzionom i zdravstvenom fondu.



"Taj suficit je suficit u određenom intervalu i budžet na kraju godine neće biti u suficitu već u deficitu. Teško je osigurati tolike prilive po osnovu svega onoga šta je planirano da se isplati iz budžeta", rekao je Pavlović.



On je kazao da se kantoni sada ponašaju samostalno prema stranim investicijama i da svaki od njih pokušava da dovede strane investitore koji će zapošljavati domaću radnu snagu.



"To ne treba raditi Vlada FBiH već kantoni. To doprinosi boljem punjenju budžeta i razlog je zbog kojeg je budžet u suficitu", kazao je Pavlović.